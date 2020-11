Els britànics es faran tests ràpids a canvi d'entrades a actes esportius o culturals

Altres notícies que et poden interessar

El govern de Boris Johnson ha comprat més de 250 milions de tests ràpids per tal que la població britànica sàpiga, en 15 minuts, quin és el seu estat serològic. The Daily Telegraph informa que el cost d'aquest test serà de 5 lliures i, si el resultat surt negatiu, aconseguiran una entrada per a actes esportius o culturals a canvi.En total, d'aquí a dos mesos, el Regne Unit rebrà 60 milions d'unitats i 192 milions més arribaran dos mesos després. D'aquesta manera, es testejarà massivament una població que avui arriba a 66,5 milions de persones. Aquesta mena de tests, però, no detecten la totalitat dels casos positius, però sí si disposen d'una càrrega viral elevada.El govern britànic, a més, ja ha anunciat la seva voluntat de decretar un confinament durant un mes que obliga a tancar aquelles activitats no essencials tret de les escoles i les universitats o aquelles feines que no es puguin fer des de casa, com ara la construcció. Les PCR efectuades fins ara ja superen el milió de casos positius al país. Johnson tem, d'aquesta manera, que el sistema sanitari públic (NHS) es col·lapsi en aquesta segona onada.

