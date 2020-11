Denuncien 378 persones al cap de setmana a Catalunya per saltar-se el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra han tancat quatre locals i han posat 378 denúncies per incomplir el toc de queda aquesta passada nit i matinada a Catalunya. A banda, la policia catalana va dissoldre dissabte a la tarda una missa evangelista a Viladecans (Baix Llobregat) amb l'assistència d'unes 80 persones d'ètnia gitana.La missa se celebrava en una plaça a l'aire lliure a tocar de l'avinguda de Gavà i comptava amb equips de megafonia. A Barcelona ciutat, la Guàrdia Urbana ha interposat 236 sancions per saltar-se el toc de queda nocturn –de 22 a 06 hores- i ha tancat un bar restaurant amb gent a dins darrera el mercat de Santa Caterina, al Born. En paral·lel, dissabte la policia barcelonina va posar 10 denúncies per no respectar el confinament perimetral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor