La presó amb les teulades de colors de la Fatoumata

Quadern de bitàcola des de l'Open Arms

Taronja, cel, vermell, verd i alguna ratllada negre. Una combinació de colors una mica inusual, però que donen un aspecte alegre al dibuix que va fer la Fatoumata. O li donaria, sinó fos perquè són les tonalitats amb què ha pintat les teulades de la presó líbia on ella i la seva mare, la Moutetou, van estar empresonades durant sis setmanes. "A la presó ens varen pegar a mi i a la meva filla", explicava fa uns dies la Moutetou a la tripulació de l'Open Arms, després d'haver estat rescatades durant una de les operacions al Mediterrani.Ella també apareix al dibuix de la Fatoumata. De les tres persones que hi ha pintades, ella està representada amb una faldilla verda i jersei vermell. A l'altra punta de la caseta es pot veure la Fatoumata. Ella no porta roba de colors, i té dibuixades unes ratlles a sota dels ulls. Plora. Al fons hi ha un home i sembla que sosté alguna mena de pal. Durant més d'un mes van estar en aquella presó de teulades de coloraines, fins que van aconseguir reunir 5.000 dinars amb els quals pagar la seva llibertat.