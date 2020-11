Investigadors associen la inestabilitat laboral amb un major risc de contreure la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els treballadors que experimenten inseguretat laboral i financera tenen menys probabilitats de seguir les mesures per reduir el risc de contagi per la Covid-19, com ara el distanciament físic, limitar les sortides de casa i netejar-se les mans, segons un estudi de la Universitat Estatal de Washington (EUA).Els investigadors, que van enquestar a 745 treballadors en 43 estats, també van trobar que les persones que tenen beneficis estatals d'atur no complien les precaucions de la Covid-19. Mentre que els que tenien més preocupacions econòmiques no les complien."Tots tenim un conjunt finit de recursos a la nostra disposició, ja siguin diners, temps o suport social, i les persones que en tenen menys semblen menys capaços d'implementar les pautes recomanades pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties", ha assenyalat Tahira Probst, professora de psicologia de WSU.Segons assenyala l'autora principal de l'estudi, publicat al Journal of Applied Psychology, "tenir un retrocés, una xarxa de seguretat sòlida per atrapar-se, sembla ajudar a mitigar els factors de risc de la inseguretat laboral que d'una altra manera s'associa amb menys adherència a les directrius".En els estats amb ajudes per desocupació més baixos, la inseguretat laboral es va associar amb una disminució del 7% en el compliment de les conductes de prevenció de Covid-19. Les mesures d'higiene i prevenció imposades pels Estats també van tenir un efecte positiu en el compliment, però van semblar beneficiar principalment més als treballadors financerament segurs.Als estats que tenien menys restriccions de comportament que poguessin propagar la malaltia, era menys probable que els treballadors seguissin les recomanacions dels CDC, ja sigui que els enquestats estiguessin econòmicament segurs o insegurs. No obstant això, en els estats amb una resposta més sòlida, incloses mesures com les comandes per quedar-se a casa i el tancament de negocis no essencials, els empleats financerament estables van tenir un 13 per cent més de seguiment dels comportaments de prevenció en comparació amb els treballadors que se sentien més insegurs financerament.Aquestes diferències podrien tenir ramificacions importants per a la salut pública, argumenten els autors, ja que la investigació suggereix que fins i tot reduccions modestes en els contactes socials entre adults poden reduir les taxes d'infecció i les morts eventuals."És important reconèixer com a societat que hi ha certs segments de la població, és a dir, els econòmicament segurs, que estan millor equipats per seguir les recomanacions dels CDC per prevenir la propagació de la Covid-19. Aquest és un senyal d'alerta ja que el treball precari i la tensió financera també poden coexistir amb altres factors de risc de Covid-19 i disparitats de salut preexistents", segons assenyala la investigadora.Els investigadors van reclutar a participants de l'enquesta utilitzant Mechanical Turk d'Amazon, una plataforma de crowdsourcing en línia. Els autors reconeixen que la demografia d'aquesta mostra va ser més masculina, un 62 per cent, i amb més educació universitària, 68 per cent, que la població general dels Estats Units, que és aproximadament un 50 per cent masculina i un 35 per cent amb educació universitària.No obstant això, l'ús de la plataforma va permetre als investigadors enquestar grups de treballadors que representen a la majoria dels estats dels EUA Les dades per a aquest estudi es van recopilar a l'abril, un mes després que l'Organització Mundial de la Salut declarés oficialment la pandèmia l'11 de març.Probst i els seus col·legues continuen realitzant un seguiment d'aquest grup d'enquestats cada un o dos mesos per recopilar un total de set onades de dades d'enquestes. Els investigadors busquen veure si les disparitats relacionades amb l'estrès econòmic i els comportaments protectors es tradueixen en majors taxes d'infecció per Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor