Trump reconeix per primer cop que Biden ha guanyat les eleccions

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Ell va guanyar perquè les eleccions van ser trucades". Amb aquestes paraules al seu compte de Twitter, Donald Trump ha volgut restar legitimitat a la victòria de Joe Biden a les eleccions als Estats Units i al final ha acabat reconeixent que el demòcrata n'és el guanyador. Després de sumar els vots per correu, Biden s'ha alçat com el vencedor dels comicis, però la campanya engegada per Trump per intentar mantenir-se en el poder i fer creure que s'han sabotejat les eleccions fa patir per si mai acabava reconeixent la derrota. Ara, sembla que ho ha fet, o almenys de manera inconscient.A la piulada Trump cita un fragment del programa Watters' World de la cadena Fox (cal recordar que és el canal més afí al republicà) en què el presentador es pregunta com és possible que Joe Biden vagi per davant en el recompte de vots si "ell realment no va fer ni campanya". El periodista dona a entendre que hi ha gat amagat perquè Biden va fer una campanya "pensant que anava a perdre, es pot veure clarament. Va fer una campanya perdedora".Aquesta teoria se suma a la darrera que defensa l'exalcalde de Nova York i que apunta la possibilitat que els "vots robats" a Trump siguin a Barcelona.

