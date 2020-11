El Govern retreu a Colau que hagi anunciat que suspèn la cavalcada

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha carregat contra l'Ajuntament de Barcelona en una entrevista a RAC1 , ja que creu que "es va precipitar" quan va anunciar que no es faria la cavalcada de Reis i que la substituïa per un espectacle en un gran espai al Fòrum. La consellera ha dit que Barcelona participa en reunions que s'estan fent amb diversos municipis per analitzar possibilitats, i que des del Govern "es mira de donar uns paràmetres generals", tot i que la competència és municipal.En aquest sentit, ha assegurat que "hi ha moltes alternatives", també segons quina sigui la situació epidemiològica a principis d'any. "Si estem en una situació millor, podrem fer cavalcades més presencials, el recurs telemàtic sempre hi és", ha dit.Per això, ha lamentat que Barcelona anunciés ja la seva decisió. "Em va sorprendre saber-ho per les notícies quan ho hem estat treballant i quan tenim una molt bona coordinació a nivell cultural", ha dit.

