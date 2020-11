El Govern estudia que la cultura sigui una excepció en el confinament del cap de setmana

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha avançat aquest diumenge que el Govern està treballant perquè la cultura pugui ser una excepció en el confinament municipal de cap de setmana. "És un dels temes que està previst en la represa i ho considerem", ha dit una entrevista a RAC1 , "de la mateixa manera que vam ser capaços de trobar una solució amb el toc de queda, és probable que també la trobem aquí".Ponsa, però, no ha volgut a entrar en la concreció de com es podria fer, perquè és un plantejament que no està "acordat ni debatut". Quan es va posar en marxa el toc de queda, encara amb les activitats culturals obertes, se les va incloure entre les excepcions. Podien obrir fins a les 22.00 hores i els assistents tornar a casa entre les 22.00 i les 23.00 hores.En l'elaboració del pla de represa de cara al 23 de novembre, Ponsa ha avançat que un dels temes que està sobre la taula és que la cultura sigui una excepció en el confinament municipal de cap de setmana, tot i no ha concretat de quina manera: "No sé quina serà ni quina es considerarà millor".Sobre la possibilitat que la represa no sigui igual a tot el territori, sinó en funció de la situació epidemiològica de cada lloc, com preveu Salut, Ponsa creu que en el cas del sector cultural seria "raonable" però ha remarcat que la decisió encara està "pendent" i que "s'ha d'estudiar bé".Ponsa ha explicat que el seu departament va donar "arguments" a les autoritats sanitàries perquè el sector cultural es mantingués obert, ja que "s'han fet les coses bé", però que són els experts sanitaris els qui tenen "l'última paraula". "Hem de ser comprensius i solidaris amb la situació, però amb recursos per fer front al tancament i amb un horitzó per reobrir", ha afegit.La consellera no ha confirmat si l'activitat cultural podrà reobrir el 23 de novembre, dia que s'acaba la pròrroga de 10 dies de les restriccions aprovades pel Govern. "Fins que no hi hagi una reunió del Govern no ho confirmaré, no seria lleial, estem treballant en la represa", ha dit. A més, ha recordat que espais com els cinemes, els teatres o les sales de concerts "no s'obren d'un dia per un altre". Ponsa ha explicat que divendres hi va haver una reunió de part del sector cultural amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per parlar sobre la represa.Ponsa ha admès que "potser" es va precipitar quan va anunciar que la cultura podria reobrir quan l'Rt estigués a 0,90, i que caldria haver estat "més prudent", ja que es referia a l'horitzó que la velocitat de propagació del virus estigués en aquest nivell de manera "sostinguda" i que altres paràmetres també baixen, com els ingressos als hospitals.En tot cas, ha garantit que "la represa serà el més aviat possible" i està "a l'horitzó", però vigilant de "no caure un altra vegada en situacions complicades".

