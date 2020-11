Pere-Joan Cardona posa en dubte el calendari del govern espanyol amb la vacuna

“Veig arriscat dir que a finals d’any la gent es podrà vacunar. Si es poden vacunar a partir de l’estiu vinent jo ja firmaria” Pere-Joan Cardona, investigador de @GTRecerca #FAQSarguineguínTV3 ▶️ https://t.co/xnWAQM4sE0 pic.twitter.com/KuC4OpXymt — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 14, 2020

Optimisme generalitzat en l'entrevista al FAQS de TV3 a Pere-Joan Cardona , investigador de la Unitat de Tuberculosi de l'Institut de Rercerca de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Expert en vacunes, Cardona va posar en valor el 90% d'efectivitat anunciat per Pfizer del seu vaccí, això sí, va alertar que la "nova normalitat" de mantenir les distàncies, netejar-se les mans i dur posada la mascareta continuaria al llarg de tot el 2021.I és que malgrat que els polítics hagin anunciat les primeres vacunacions massives per a finals d'aquest any, Cardona considera que "si ens podem vacunar a l'estiu de 2021 jo ja firmaria". En aquest sentit, es va mostrar prudent al programa dirigit per Cristina Puig sobre la possibilitat d'una immunitat "de ramat" immediata.Actualment hi ha 200 assajos clínics en marxa i 10 són les que porten la capdavantera: la nord-americana (Pfizer), les xineses (Sinopharm, Cansino i Sinovac), la russa (Sputnik V), Oxford (Regne Unit), Jansen (Bègica) i dues més de nord-americanes (Moderna i Novavax). En tots els casos s'apunta que l'estudi complet estaria enllestit entre 2021 i 2022, però en alguns ja s'ha començat a la fase de distribució, com és el cas de la russa.Cardona va aclarir que la Covid-19 sí que contempla mutacions, però "no amb la freqüència de la grip", per la qual cosa és probable que no calgui que la població de risc es vacuni cada any. En aquest sentit, va assenyalar responent a preguntes de Cristina Puig que els que ja han estat infectats no formaran part del públic prioritari en una eventual primera onada de vacunacions ja que ja tenen "memòria immunològica".La vacuna de Pfizer genera tota mena de dubtes, ja que ni tan sols els resultats anunciats han estat corroborats per una agència independent. Cardona, però, confia més en aquesta que no pas en la russa, que ha detallat que té una efectivitat del 92% però que no té informació pública.L'investigador va assenyalar que "que hagi sortit ràpid, no vol dir que no tingui les mateixes garanties" que la resta de vacunes del mercat, donat que parteixen d'estudis previs i han comptat amb molta inversió. Cardona no tem que hi hagi un gran moviment antivacunes a Catalunya, ja que actualment l'índex es troba per sobre del 90%: "És un acte solidari, em vacuno per generar aquesta immunitat de ramat".Va reconèixer que el vaccí que es posi a disposició "no tindrà una eficàcia del 100%, s'haurà de vigilar i fer seguiment, però anirem veient com va baixant la taxa d'infecció". "L'any que ve segur que haurem de netejar-nos les mans, dur la mascareta, mantenir distàncies, però podrem anar fent més coses cada vegada més", va dir en l'entrevista.

