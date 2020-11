Albiol comparteix a la xarxa com se salta el confinament municipal... i acaba rectificant

Sr. Albiol... por qué publicó tweet y después lo modificó?? 🤔 ah! Quizá se dio cuenta de su gran cagada! pic.twitter.com/TdBP9byoFl — Badacreix (@badacreix) November 14, 2020

Para aclarar dudas x mi actividad deportiva: quería hacr 7km x litoral. Me hago foto al salir. Calculo q era hasta puerto Masnou pero me doy cuenta q solo podía hasta Montgat. Corregido post Instagram cumplo mi objetivo x litoral de #Badalona y Montgat. Y esa es la historia🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 14, 2020

📈 Con la R en #Badalona más alta toda la comarca (+ de 1)



❌ Convoca reuniones de más de 6 vecinos

❌ No respeta la distancia de seguridad

❌ Va cada dos por tres sin mascarilla

❌ Y ahora se salta el confinamiento municipal y encima hace ostentación



No nos merecemos esto🤦 pic.twitter.com/15saE8RXWX — Christian Carneado (@Ch_Carneado) November 14, 2020

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha encès les xarxes socials aquest dissabte amb una publicació a Instagram, on explicava que aquest matí ha fet una "passejada a marxa ràpida fins al port del Masnou" per completar un circuit de set quilòmetres.Es dona la circumstància, però, que Badalona i Masnou no són municipis limítrofs –hi ha Montgat al mig– i, per tant, tot i estar practicant esport no podria haver-hi anat per les restriccions de mobilitat que s'apliquen el cap de setmana per frenar la propagació de la covid-19.Posteriorment, però, ha rectificat i ha dit que només ha anat fins a Montgat i que la publicació inicial era només una previsió a l'inici del passeig que no s'ha complert perquè se n'ha adonat que no podia fer-ho.Alguns portaveus polítics de l'oposició han criticat durament l'alcalde. La líder dels comuns, Aïda Llauradó, ha qualificat d'"inacceptable" que Albiol surti a caminar fins al Masnou: "Quin exemple està donant?". El portaveu socialista, Christian Carneado, li retreu que faci "ostentació" d'haver-se saltat el confinament i diu que la ciutat no "mereix" aquest alcalde.

