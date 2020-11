La reina, la princesa i la dama de ferro: «The Crown» estrena avui nova temporada

The Crown és una de les millors sèries del panorama televisiu. La capacitat dels creadors per vertebrar uns personatges històrics tan complexos a través de capítols independents però filats amb elegància entre si l'ha convertida en una referència a les plataformes. És una de les joies, indiscutiblement, de la corona de Netflix. El repartiment és la sivella daurada que uneix un filó tan sucós com la monarquia britànica i les dècades de regnat d'Elisabet II. La tria dels intèrprets ha estat meravellosa, inclosa la transició entre la segona i la tercera temporada, en la que vam passar de Claire Foy per acollir entre els nostres braços a Olivia Colman. Les dues, per cert, guardonades amb un Emmy pel paper de la Reina.La nova temporada aterra aquest diumenge a la plataforma Netflix amb dos grans reclams per al públic (i aquell que no sap si començar-la o no): l'aparició dels personatges de Margaret Thatcher i Diana de Gal·les. Emma Corrin és l'actriu que dona vida a la princesa i Gillian Anderson a la primera ministra. A més, aquesta quarta temporada serà l'última fornada de capítols en les que veurem a Olivia Colman com a Elisabet II i a Tobias Menzies com a Felip d'Edimburg, ja que cada dues temporades modifiquen els intèrprets principals per a donar més veracitat a la producció.La sèrie va saber adaptar-se al nou repartiment i elevar-se en qualitat gràcies a la tercera temporada. La nova va pel mateix camí. A The Crown no hi destaca una intenció clara de retre homenatge a la Reina, però si assenyala la seva figura d'Estat, responsable del pes d'una nació sobre la seva esquena. És prou crítica amb les extravagàncies de la monarquia i amb les hipocresies dels personatges, establint així una ficció creïble, allunyada del documentalisme auster però deixant de banda reverències dignes d'una cort ancorada en el servilisme. La reina seguirà sent la gran protagonista, però la princesa i la dama de ferro han arribat per deixar una marca irreversible en la sèrie. Com ho van fer a la vida real.La majoria dels actors i les actrius de l'anterior temporada seguiran a la sèrie. Molts d'ells, amb trames importants, com la del príncep Carles en la seva relació amb Diana i Camila Parker. The Crown, però, reforçarà encara més el lideratge de dones de la seva ficció, destacant que una producció de primeríssim nivell pot tenir actrius de qualitat, una trama aplaudida per la crítica i el públic, i sobretot, ser una sèrie molt bona. "Dues dones dirigint el poder... és l'últim que aquest país necessita", s'atreveix a afirmar el Duc d'Edimburg. "Potser és realment el que aquest país necessita", respon la Reina. La història parla per si sola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor