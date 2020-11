Les residències del País Valencià registren el nombre més elevat de morts des del maig

Altres notícies que et poden interessar

Les residències de gent gran del País Valencià tornen a descontrolar-se. Quan encara no s'ha arribat a l'equador del mes de novembre, ja s'han superat les defuncions que hi va haver els mesos anteriors. En concret, aquest novembre ja han perdut la vida 37 persones mentre que l'octubre van ser 26: al setembre 34; a l'agost 5; al juliol 1 i al juny 19.A més a més, la setmana passada es va registrar el dia amb més morts en residències des del passat 26 d'abril. En total 15 persones grans van perdre la vida per coronavirus. I aquest mateix divendres s'ha detectat un brot amb 116 casos a la residència Savia de Llíria, un dels centres que estan sota la vigilància i control sanitari de les autoritats. S'ha descobert després de fer un cribratge a tots els residents i treballadors.Segons les últimes dades, hi ha algun cas positiu a 75 de gent gran i actualment la conselleria de salut valenciana en té intervingudes 13, cinc a la província d'Alacant i la resta a la de València.

