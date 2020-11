L'emotiva història rere la fotografia guanyadora del sorteig de James Rhodes a la xarxa

¡¡AAAAAAAH!! ¡¡Estoy emocionadísima!! No tengo palabras. Gracias @JRhodesPianist. Créeme que no hay mejor regalo que éste para mi último día de quimioterapia. Esa preciosa Leica fotografiará mi recuperación. https://t.co/QQkfrRpf2V — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 14, 2020

Les xarxes socials són l'altaveu perfecte per donar a conèixer opinions, històries o desitjos. Però també per crear debats i fer concursos, per què no? Aquest és el cas del pianista i escriptor britànic James Rhodes que ha aprofitat el seu perfil de Twitter per regalar una càmera de fotos Leica Q2 amb la seva funda i en molt bon estat.El músic ha explicat que l'objectiu era reglar-la a algú que la tingués com un tresor. I que per ser l'escollit calia que la gent enviés la seva millor fotografia. Amb 270.000 seguidors en aquesta xarxa social, la resposta també ha estat massiva. Més de 10.000 missatges amb fotografies de tota mena han optat per ser la millor i fer-se amb la càmera.Paisatges, aurores boreals, retrats, colors, blancs i negres, totes amb la seva història explicada en pocs caràcters. Fins i tot el mateix Rhodes afirmava "no em puc creure que hi hagi tantes respostes. M'he passat hores mirant algunes fotos realment fenomenals".Però finalment la guanyadora ha sigut la periodista i fotògrafa, Olatz Vázquez que va enviar quatre autoretrats de la seva lluita contra el càncer. Des de la quimioteràpia a l'acceptació, la por i l'acompanyament."Milers de fotos que m'han fet somriure i plorar. Per mi, una foto explica una història i té un impacte profund". "Ella ho fa d'una manera profunda i valenta", valorava Rhodes.Un premi que la xarxa ha aplaudit per la qualitat i la història de les fotos i ella mateixa ha agraït com a regal pel seu últim dia de quimioteràpia. "Aquesta preciosa Leica fotografiarà la meva recuperació", ha afirmat.

