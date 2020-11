GUIA Tot el que has de saber per donar aliments al Gran Recapte

1. Com puc donar?

2. Quan comencen les donacions?

3. Com funciona?

4. Hi haurà voluntaris?

5. Com puc ser voluntari?

6. Quin suport dona el comerç local?

7. Es poden fer donacions en línia?

8. I donacions per Bizum?

Altres notícies que et poden interessar

Laarriba en un dels moments més complicats dels últims anys. La pandèmia del coronavirus ha fet créixer el nombre de famílies que necessiten ajuda i també ha agreujat la situació de vulnerabilitat i pobresa de moltes altres. De fet, es calcula que la irrupció de la Covid-19 ha representat un 40% d’augment de la demanda d’aliments, de manera el Gran Recapte hauria d’assolir 6 milions de quilos."Per a molts, la nova realitat és una nevera buida". Aquesta és la colpidora frase que enguany és l'eslògan de la campanya del Banc dels Aliments . Una recollida de menjar que s'ha adaptat a la situació actual i es farà de manera virtual per evitar contagis. Des de l'entitat es fa una crida a tothom, qui pugui, a col·laborar, ja que enguany argumenten que "és més necessària que mai".S'elimina la recollida física d’aliments i es convertirà en donacions virtuals d’aliments a la caixa dels supermercats.Les donacions als supermercats es podran fer a partir de dilluns 16 de novembre i fins al dissabte 21 en els principals supermercats del país.Serà el mateix personal dels supermercats qui convidi a la ciutadania a fer donacions d'entre 3 i 50 euros a l’hora de pagar a caixa, mitjançant un Codi Gran Recapte que s’oferirà al donant.El divendres 20 i el dissabte 21 de novembre, en alguns supermercats també hi haurà presència de voluntariat, que explicarà la importància de seguir col·laborant en el Gran Recapte.Com cada any, per ser voluntari cal inscriure's a través del formulari d'inscripció de la pàgina web del Gran Recapte. Les dades no es guarden d'un any per l'altre, de manera que cal inscriure's de nou.Aquest any es repetirà l’acció de donacions a uns 700 establiments de petit comerç. Les donacions es faran a través d’uns tiquets per valor de 3 euros que serviran per adquirir productes d’alt valor nutritiu com carn, ous o peix. Els productes recaptats es distribuiran directament a entitats socials properes als establiments participants.Sí, es fan a través de la web del Gran Recapte . Els fons aconseguits es destinaran a la compra i distribució d’aliments.Aquest any s’incorpora també el canal de pagament BIZUM que amb el CODI 33596 pretén agilitzar les donacions des del mòbil i arribar a un públic més ampli.