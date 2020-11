Els col·legis de metges demanen el cessament de Fernando Simón

Altres notícies que et poden interessar

L'Assemblea del Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM), que agrupa els 52 Col·legis de Metges d'Espanya, ha aprovat sol·licitar el "cessament immediat" de Fernando Simón com a director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, per la seva "manifesta i perllongada incapacitat al llarg de l'evolució de la pandèmia de Covid-19". "És urgent un cop de timó en la gestió de la pandèmia", exposen en la petició, en la qual també demanen que es posi en marxa un comitè d'experts independent.L'Organització Mèdica Col·legial ha fet aquest dissabte la petició de cessament i ha mostrat el seu desacord amb les declaracions de Simón del dijous sobre el nombre de contagis dels professionals sanitaris. En aquestes, assegurava que "ara els professionals sanitaris tenen un aprenentatge pel que fa a la primera onada. Els gestors fan millors circuits d'assistència als hospitals. I òbviament, els sanitaris tenen un millor comportament evitant contagiar fora del seu espai de treball".Segons els professionals, aquestes declaracions suposen "un acte de desmotivació, incomprensió i absència de sensibilitat", motiu pel qual sol·liciten "una rectificació pública".Així mateix també retreuen que estan en desacord amb les afirmacions en què Simón assegurava que s'estaven realitzant totes les proves diagnòstiques als contactes estrets de sanitaris infectats en els equips assistencials en etapes amb una gran incidència de contagis de professionals. També critiquen la posada en marxa de guies de reincorporació al treball "sense garanties ni per al professional ni per al ciutadà" així com les "clares discrepàncies sobre la situació de la pandèmia i les mesures a prendre".En la nota, signada també per l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya, incideixen en la seva reclamació que la covid-19 sigui reconeguda com a malaltia professional i que sigui considerada una professió de risc.

