Salut defensa que l'estratègia de Catalunya per contenir la Covid-19 ha sigut més efectiva que la de Madrid

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha defensat aquest dissabte l'estratègia de Catalunya per contenir la Covid-19 en comparació amb la que s'ha fet a la Comunitat de Madrid, on no han pres mesures com el tancament de bars i restaurants. Ramentol ha assegurat que la realitat epidèmica de Catalunya "no té res a veure" amb la de Madrid, on la segona onada va començar a principis de setembre arribant al pic a finals del mateix més amb 8.000 casos al dia.A Catalunya, en canvi, l'increment de casos es comença a notar a mitjans d'octubre i s'arriba al pic a finals del mateix mes, amb 6.000 casos. "Són 2.000 menys, i tenim un milió més de població", ha dit en una entrevista a RAC1, "el pic màxim és més baix a Catalunya que a Madrid perquè apliquem mesures".Pel que fa a les morts, el secretari general de Salut ha explicat que, segons dades de Ministeri de Sanitat, Catalunya ha tingut durant la segona onada "puntualment un pic d'excés de mortalitat la segona quinzena d'octubre", mentre que "Madrid té un augment significatiu de mortalitat respecte a les seves sèries històriques més sostingut"."Madrid ha fet bé les coses? Quan vam començar a gestionar la pandèmia vam dir que havíem de salvar el màxim de vides possibles", ha afegit, "des del nostre punt de vista hem complert amb l'objectiu". Ramentol ha dit no poder-se sentir "insatisfet" amb com ha gestionat la pandèmia Catalunya, "menys amb comparació de com ho ha fet Madrid". Salut està analitzant l'experiència de la Comunitat de Madrid amb els tests d'antígens, tot i que ha remarcat que "no és gaire diferent" del que ja s'ha fet a Catalunya i se seguirà fent. En aquest sentit, ha recordat que hi ha un "creixement exponencial" d'aquests tests a Catalunya, amb més de 200.000 ja fets, i que en les properes setmanes s'utiltizaran "molt més" que fins ara.Pel que fa al pla de desescalada de cara al 23 de novembre, quan passin els 10 dies més de restriccions establerts pel Govern, Ramentol ha explicat que caldrà tenir en compte "variables" com ara la densitat de població, els moviments poblacionals o la ruralitat, perquè influeixen en la transmissió del virus. Per això, ha previst que hi hagi una desescalada asimètrica per territoris, "adaptada a la realitat de la transmissió del virus en les comunitats".Per fer la desescalada, Ramentol ha explicat que cal que es compleixin dos indicadors. D'una banda, que la velocitat de propagació, l'Rt, estigui per sota d'1, fet que Catalunya ja compleix. I de l'altra, que hi hagi més altes que baixes als hospitals. Ramentol preveu que el pic d'hospitalitzacions se sobrepassi aquest cap de setmana.Ramentol ha reiterat que "els espais a l'aire lliure seran els primers candidats" en la desescalada. "Estem aprenent constantment, no estem gestionant la segona onada com la primera, no desescalarem en la segona onada com ho vam fer a la primera", ha remarcat. El secretari general de Salut ha explicat que es parlarà amb els sectors afectats per les restriccions, com ara la restauració o el sector cultural, per a l'elaboració del pla de desescalada.El secretari general de Salut també ha garantit que Catalunya estarà "preparada" per administrar la vacuna quan la primera dosi arribi. Ramentol preveu que la població més vulnerable sigui la primera en rebre-la, tot i remarcar que aquest és una estratègia que s'està definint a nivell estatal. "Estem treballant en l'estratègia d'administració de la vacuna per al moment que arribi", ha dit, tenint en compte tindrà una "logística complicada", com ara que caldran ultracongeladors o un sistema de transport.Ramentol ha explicat que s'està estudiant amb els representants de les oficines de farmàcia per integrar-los "de manera eficaç" en l'estratègia per a la contenció de l'epidèmia. A Catalunya hi ha 3.300 farmàcies i Ramentol creu que és un potencial que no s'ha de menystenir. En aquest sentit, s'ha mostrat obert a les farmàcies puguin fer testos d'antígens, "sempre que sigui en un marc d'una estratègia de salut pública i sempre utilitzant tests amb una fiabilitat demostrable".

