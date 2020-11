Cita prèvia i un client a la vegada: així poden reobrir els centres d'estètica

Altres notícies que et poden interessar

L'obertura dels centres d'estètica és l'única flexibilització que ha permès el Govern pels pròxims dies a Catalunya . Aquests negocis poden tornar a apujar la persiana a partir d'aquest dissabte 14 de novembre, però ho han de fer seguint unes normes estrictes per evitar els contagis. Qui vulgui ser atès en aquests negocis caldrà que ho faci amb cita prèvia i sense poder atendre més d'un client a la vegada.La presidenta del Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya, Rosa Perdices, ha afirmat a l'ACN que celebra que el sector pugui tornar a obrir portes. Segons Perdices, els va sorprendre molt haver de parar quan altres sectors com la perruqueria han seguit funcionant i per això les clientes han rebut "amb molt d'entusiasme" la notícia de la reobertura.Tot i la celebració, la presidenta del gremi també remarca que hi ha hagut feina darrere perquè el tancament els afectava greument. "Hem estat lluitant moltíssim per explicar quina és la feina realment, que no hi ha un risc de contagi i que podíem obrir perfectament...finalment ens han entès", afirma.La resta de mesures que ja hi havia com el tancament de bars i restaurants, gimnasos i els confinaments perimetrals per municipis el cap de setmana i entre setmana del territori català segueixen en vigor, com a mínim, deu dies més. S'espera que a partir del dia 23 de novembre es comencin a flexibilitzar les mesures.

