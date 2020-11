Aragonès demana «oblidar l'austeritat» per combatre el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, ha fet una crida a "oblidar l'austeritat" per combatre les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia provocada pel coronavirus. Aragonès ha intervingut a la Convenció Municipalista que ERC celebrada aquest dissabte i ha assegurat que "no es pot retallar" i que "cal fer el contrari del que es va fer a la crisi del 2008"."S'ha d'invertir i injectar tots els diners possibles encara que superem aquest any i el vinent tots els índexs de dèficit o de deute", ha proclamat el coordinador nacional d'ERC, que també ha defensat les mesures impulsades pel Govern per "protegir l'economia i els llocs de treball", tot i que ha admès que "algunes han de ser millorades". Ho ha dit després dels problemes amb el sistema d'ajudes a autònoms que es van produir a començaments de setmana, quan es va col·lapsar el portal per demanar els 2.000 euros que s'havien posat a disposició per sol·licitant, que a més s'entregaven per ordre d'arribada.Com ja va avançar divendres, el dirigent republicà ha explicat que el Govern presentarà en "els propers dies" un nou sistema d'ajudes als autònoms que han hagut de tancar o que han vist molt afectada la seva facturació. Aquests nous ajuts, ha dit, seran "de forma sostinguda" mentre duri la pandèmia. "Passem de suports puntuals a un esquema de suport continuat", ha insistit.A més, ha criticat que "l'Estat no està fent res" per ajudar els treballadors per compte propi "mentre el Govern treballa a i posa ajudes", que ha reconegut com a "insuficients". Per això, ha deplorat que el govern espanyol hagi apujat la quota dels autònoms. "Estem tapant els forats d'un Estat que no està fent la feina", ha afirmat.El vicepresident ha posat en valor les mesures adoptades pel Govern per combatre el coronavirus i ha garantit que "cap decisió és aleatòria, sinó que és estudiada i contrastada". Així mateix, ha indicat que "no serveix d'exemple posar un sol cas d'una sola ciutat concreta" per a la resta perquè "no hi ha dues ciutats iguals" i "cadascú coneix la fiabilitat de les seves dades". Aquesta reflexió arriba després que veus com la de l'epidemiòleg Oriol Mitjà lloessin l'estratègia de tests massius que s'està implementant a la Comunitat de Madrid.

