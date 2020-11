L'Open Arms deixa a port segur les 259 persones rescatades al Mediterrani

Quadern de bitàcola des de l'Open Arms

L'odissea de les 259 persones rescatades per l'Open Arms sembla arribar al seu final. O almenys la part que es correspon al viatge d'haver de travessar el Mediterrani fins a Europa, ja que un cop toquin terra hauran de fer front a tot un periple burocràtic igual de complicat. Aquest dissabte matí, la tripulació de l'ONG ha portat els migrants a una nau de la guàrdia costanera italiana davant de la ciutat de Trapani, a Sicília, on passaran la quarantena preventiva. Els tests de coronavirus realitzats prèviament només han detectat 2 positius.El desembarcament ha començat a trenc d'alba, quan primer s'ha traslladat als adults cap a la nau. No ha estat fins a les 12 hores del migdia que s'han traslladat als 71 menors que hi havia a bord. D'aquesta manera només quedarien els cinc cadàvers recollits durant una de les missions de rescat , el cos del nadó de sis mesos mort, el Joseph , ja va ser traslladat amb helicòpter.