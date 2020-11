Els tests per fer-se a casa podrien arribar a les farmàcies les pròximes setmanes

Altres notícies que et poden interessar

Els avenços en la detecció del coronavirus cada vegada són més evidents. Està previst que les pròximes setmanes les farmàcies comercialitzin uns tests serològics per l'autodetecció de la malaltia a casa. Es tracta d'una prova que amb una gota de sang i pocs minuts determina si la persona té anticossos IgM o IgG, que indiquen si s'ha passat o no la Covid-19. Això sí, per adquirir-los caldrà recepta mèdica.Actualment dues empreses han informat l'Agència Espanyola dels Medicaments que tenen la voluntat de comercialitzar aquests autotests, una decisió que, segons indiquen fonts del ministeri de Sanitat, que queda en mans de la Unió Europea que és qui ha d'avalar i aprovar la seva venda a la Comunitat Europea.Els experts alerten que la comercialització d'aquestes proves ha de servir per saber si s'ha passat el coronavirus amb anterioritat i no per determinar si es té en el moment de fer-se aquest test. "Si es venen per veure si la persona és contagiosa de Covid-19, la seva utilitat és molt dubtosa", adverteixen.El responsable clínic de la unitat de malalties infeccioses de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Joaquín López-Contreras, afegeix que "la prova s'ha de prendre amb cautela perquè pot confondre i donar una falsa sensació de seguretat". Explica que el test detecta els anticossos que es generen quan una persona ha passat la malaltia, però "els primers dies d'infecció el test pot donar negatiu d'anticossos i aquella persona està infectada i és contagiosa". D'altra banda, aquests tests també tenen un nombre elevat de falsos positius, perquè poden indicar anticossos d'altres virus.Per tot això, encara que aquests tests es comercialitzin, avui dia no està previst que tinguin validesa oficial, ja que la comunitat científica encara no saben quan duran la immunitat al virus i a més a més, queda en mans de cadascú informar o no al CAP dels resultats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor