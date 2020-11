Haver tingut un refredat comú augmenta les probabilitats de passar de manera lleu la Covid

Passar la Covid de manera més lleu i amb una mortalitat menor podria estar relacionat amb haver tingut un refredat comú amb anterioritat. Així ho indica un estudi clínic publicat en el Journal of Clinical Investigagtion i que ha examinat aquesta hipòtesi.



Segons la investigació elaborada per la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston, haver tingut algun dels quatre coronavirus que provoquen el refredat comú ja prepararia el sistema immunitari per fer front al SARS-CoV-2 i que la infecció sigui més lleu. Fins i tot seria una de les hipòtesis per explicar per què els infants solen passar la Covid de manera més lleu, ja que es refreden més sovint.

Els investigadors han analitzat els registres de pacients atesos en el Centre Mèdic de Boston entre el 2015 i 2020. Es va utilitzar una mostra d'uns 15.928 pacients que haguessin passat un test de PCR que detecta diversos bacteris i virus, inclosos els quatre coronavirus del refredat comú. Entre aquests, només 875 havien donat positiu per algun coronavirus i als altres 15.053 no se'ls havia detectat. Com que es tracta de coronavirus endèmics -eCOV- als primers els van anomenar eCOV+ i als segons eCOV-.D'entre aquestes persones derprés es va buscar els que havien donat positiu per SARS-CoV-2. En van trobar 1.812 que havien donat positiu en una PCR entre el 12 de març i el 12 de juny. A partir d'aquí, van crear les dades i van constatar que haver tingut una infecció vírica d'un dels altres coronavirus afectava la progressió de la infecció. El percentatge dels que van anar a unitats de cures intensives era molt més baix entre els eCOV+ que entre els eCOV-. I entre els primers també era inferior al nombre que necessitava ventilació mecànica i menys morts per Covid.Tot i que encara queden respostes pendents, la conclusió dels investigadors és que les "observacions suggereixen que la resposta immunitària preexistent contra coronavirus humans endèmics pot mitigar les manifestacions clíniques de la infecció per SARS-Cov-2".

