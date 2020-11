La majoria de pacients amb diabetis de tipus 2 tenen un alt risc de patir un atac de cor, segons un estudi

​El 93% dels pacients amb diabetis tipus 2 tenen un risc alt o molt alt de patir un atac de cor o una trombosi cerebral en una dècada. Ho conclou un estudi publicat a l'European Journal of Preventive Cardiology, revista de la Societat Europea de Cardiologia (ESC), coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, el 14 de novembre. La meitat dels pacients del grup de risc molt alt no presenten antecedents de malaltia cardíaca i per tant no serien candidats a rebre un tractament adequat per prevenir accidents cardiovasculars.Amb aquestes dades, els especialistes recalquen que la prevenció en aquests pacients tractats a l'atenció primària ha de ser una prioritat. El treball ha analitzat dades de prop de 375.000 persones de Catalunya.L'estudi ha estat coordinat pel CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), un consorci format per 30 grups de recerca biomèdica que depèn del Ministeri de Ciència, i l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). També hi ha participat l'Institut d'Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, entre d'altres centres de l'Estat.L'estudi va analitzar dades de 373.185 persones majors de 18 anys amb diagnòstic de diabetis tipus 2, que s'inicia en adults i és la forma més comuna de la malaltia. L'edat mitjana dels pacients va ser de 70,1 anys i el 45,2% eren dones. Al voltant del 72% dels pacients tenien pressió arterial alta; el 45% eren obesos; el 60% tenien colesterol sèric alt i el 14% eren fumadors actuals.Els investigadors van utilitzar la base de dades del Sistema d'Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP), que inclou el 74% de la població de Catalunya. La base de dades SIDIAP conté informació anònima i longitudinal del pacient extreta del sistema d'història clínica electrònica (e-CAP) que utilitzen tots els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).Els investigadors van calcular la probabilitat que cada participant patís un atac cardíac o un accident cerebrovascular fatal dins dels següents deu anys utilitzant categories en les guies de la Societat Europea de Cardiologia (ESC) sobre diabetis i malalties cardiovasculars. Les tres categories són: risc molt alt (per sobre del 10%); risc alt (entre 5% i 10%) i risc moderat (per sota del 5%).Per ser classificats com de molt alt risc, els pacients han de tenir una malaltia cardiovascular establerta, per exemple un atac cardíac o accident cerebrovascular previ; altres afeccions, com insuficiència renal greu o retinopatia diabètica; o tres factors de risc cardiovascular, com són l'edat avançada, pressió arterial alta, colesterol sèric alt, tabaquisme o obesitat.Més de la meitat dels pacients (53,4%) tenien un risc molt alt d'esdeveniments cardiovasculars. Aquesta observació va ser més freqüent en homes (55,6%) que en dones (50,7%). Al voltant del 39,6% es va classificar com d'alt risc. El 7% tenia un risc moderat de morir d'un atac cardíac o una trombosi cerebral dins dels següents deu anys.L'investigador del CIBERDEM i de l'IDIAP Jordi Gol i un dels coordinadors de l'estudi, Manel Mata-Cases, recalca que els resultats "han de generar preocupació i una crida a l'acció per prevenir atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars en persones amb diabetis tipus 2 a l'atenció primària". Mata-Cases destaca que les aportacions de l'estudi "haurien d'impulsar la implementació de l'atenció integrada"."Els comportaments saludables són la pedra angular per prevenir les malalties cardiovasculars i han de combinar-se amb el control de la glucosa en sang, el colesterol sèric i la pressió arterial. Els metges de capçalera i les infermeres han d'acordar els objectius del tractament amb els pacients tenint-ne en compte les característiques i preferències", afirma l'investigador, que afegeix que tradicionalment el risc cardiovascular a la regió mediterrània ha estat menor que al centre i nord d'Europa o als Estats Units.

