Roures assenyala Sandro Rosell com l'instigador de l'espionatge corporatiu contra Mediapro

D'aquesta manera, ha avisat: "No només no rectificaré les meves declaracions, sinó que m'hi reafirmo", i ha dit que respecta, però no comparteix el criteri de l'Audiència i que en tot cas reitera el seu convenciment que Rosell "és el responsable de l'espionatge".A més, ha citat que la mateixa Audiència Provincial reconeix que els empleats de Rosell i el FC Barcelona, Robert Cama i Juan Carlos Raventós el van espiar i van aconseguir "centenars o milers" dels seus correus electrònics personals i de feina, que van compartir amb Rosell, "al qual l'Audiència Provincial considera un simple receptor passiu", a falta de més indicis sobre la seva participació en l'apoderament i difusió dels seus correus.En aquest sentit, ha assegurat que l'actitud de Rosell "d'eludir les seves responsabilitats descarregant-les en subordinats" no és nova, i ha posat com a exemple "clar" la seva actuació en la investigació i condemna per frau fiscal al fitxatge de Neymar. Malgrat ser el president del FC Barcelona, i per tant responsable de la seva gestió, "va eludir tota la responsabilitat penal deixant que aquesta recaigués només en el club".Ha puntualitzat que l'Audiència, "en contra" del criteri del Jutjat d'Instrucció número 8 de Barcelona, "ha acordat el sobreseïment provisional" de les actuacions respecte a Rosell, i ha avisat però que "si en algun moment apareixen nous indicis o fets que determinin la vinculació de Sandro Rosell, podria reobrir-se el procediment" contra aquest.