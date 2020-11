Històrica portada de «Vogue», sense precedents en 127 anys d'història

" Quan et treus la idea de que ' hi ha roba per a home i roba dona ' , un cop elimines aquestes barreres , òbviament entres en el terreny en el qual pots jugar lliurement", afirma Styles en una entrevista on no ha dubtat en posar davant la càmera amb faldilles, anells i tota mena de roba considerada "per a dones".



La portada és tota una fita per a la publicació de moda, ja que fins ara els homes només havien aparegut com a acompanyants i per descomptat que no es posaven cap mena de peça que es considerés "per a dones". El primer en aparèixer al costat d'una dona a Vogue va ser Richard Gere, acompanyant a Cindy Crawford, el 1992.

Harry Styles és un dels millors cantants masculins del panorama musical de tot el món. Després del seu pas per la banda adolescent One Direction, el britànic va iniciar la seva carrera en solitari amb dos discs que han acabat sent èxits absoluts a tot el planeta. Però la seva faceta artística no és només musical: la moda és un component importantíssim en la carrera d'Styles i molt valorat per tots els seus fans. I ara ha assolit un rècord amb la revista més famosa de la moda a tot el món, Vogue, en el seu número de desembre del 2020.El cantant es converteix en el primer home en aparèixer en solitari a la portada de Vogue. No havia passat mai en els 127 anys que fa que existeix la publicació, amb protagonistes de tota mena i de les més altes esferes de totes les característiques: política, esports, música, aristocràcia, pintura, societat... Styles ha trencat les barreres -com molts altres artistes i influencers- de la roba separada per gèneres i ha vertebrat un discurs a la revista per trencar els estereotips.

