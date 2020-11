D'Espanya no ens creiem ni esperem res, res que no sigui espoli i repressió, és clar Per Anònim el 13 de novembre de 2020 a les 21:06

La resposta

Per LpR el 13 de novembre de 2020 a les 20:15 0 0

Una bkna resposta setia que "la protecció dels càrrecs del PSC per part del mossos queda suspesa fins que tinguin nous efectius..." Quina cara posarien els polítics quan els hi facin xantatge com fan ells!! També és el que podriem fer els ciutadans amb els candidats: et votaré després que solucionis tal, tal i tal problema. No abans.Si vols vots, busca't la vida i compleix amb la gent primer, i amb resultats i fets demanes que et votin, no amb promesses i mentides.