La renda garantida de ciutadania, més que una prestació

Un bon any, malgrat tot

L'Alba Peraire, per la seva banda, va orientar la seva carrera cap a la gerocultura. “El meu somni sempre havia estat estudiar infermeria però amb l'edat que tenia i el context familiar no m'hi veia en cor”, admet. D'aquesta manera, va optar per un sector que hi tingués certa relació i a través del Consorci del Lluçanès va fer un curs d'atenció sociosanitària a, una entitat d'Osona de característiques similars a Ampans.Quatre mesos després rebia la trucada del SOC per treballar en un pla d'ocupació durant un any fent tallers de memòria amb avis de diverses poblacions del Lluçanès. Poc abans d'acabar, ja va començar a enviar currículums en residències de gent gran fins que la van trucar d'una de Vic on va començar a treballar el passat 2 de gener.L'Aleida Serrano ràpidament va combinar la formació amb els plans ocupacionals. “Vaig fer dos cursos d'informàtica i d'eines per dirigir la meva vida, al mateix temps que començava a treballar a la brigada municipal”, explica. Tot just un mes després d'acabar, es va obrir una borsa de treball al mateix Ajuntament de la Pobla de Claramunt. “Vaig presentar tots els papers i vaig quedar la segona. Cada vegada que hi ha una baixa, com està passant ara, estic a punt per treballar”, explica en una pausa de la tasca del dia, consistent en bufar i recollir les fulles seques dels espais més cèntrics del poble.El 2020 serà recordat durant molt de temps com l'any de la pandèmia i moltes famílies en tindran un record molt negatiu tant a nivell de salut, social com econòmic. Ara bé, no serà el cas ni de l'Alba, ni d'en Khalil, ni de l'Adeila que, malgrat tots els malgrats, recordaran el 2020 com un bon any.L'Alba Peraire és, tanmateix, qui ha patit la pandèmia més en primera persona. “Vaig començar a treballar el 2 de gener i no m'hagués imaginat mai que al cap de dos mesos estaríem confinats”, explica. La primera onada la van superar bé i, durant mesos, eren residència de color verd ja que no tenien cap positiu. Tanmateix, la situació s'ha complicat amb la segona onada quan el virus ha acabat entrant: “Tot i que no és gens fàcil, estem tirant endavant”, assegura.Ha patit menys l'impacte de la Covid-19 l'Aleida Serrano. “Ho notes per la gent, que està més trista, però de feina sempre n'hi ha”, destaca. Això sí, l'arribada de la segona onada ha suposat que deixés de netejar i desinfectar equipaments com l'ateneu, el teatre, la ludoteca i el castell –l'element més característic de la Pobla de Claramunt- per reincorporar-se a la brigada i passar a fer tasques molt més de carrer com l'adequació d'espais públics, arrencar herbes, treure fulles seques... Un canvi que, per cert, quasi prefereix.