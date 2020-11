Més de 130 agents del servei secret infectats de coronavirus perquè Trump es va saltar la quarantena

Més de 130 agents del servei secret que ajuden a protegir la Casa Blanca i el president dels Estats Units quan viatja estan infectats per coronavirus per culpa de Donald Trump. Segons explica el Washington Post , tots aquests efectius han rebut recentment l’ordre d’aïllar-se o posar en quarantena perquè han donat positiu en la Covid-19 o han tingut un contacte estret amb companys de feina infectats. L'origen rau en la presidència, quan Trump va contagiar-se de coronavirus i no va seguir l'aïllament protocol·lari. Va voler seguir amb la campanya presidencial que ha acabat perdent.Trump va començar a fer un seguit de viatges durant la recta final de la campanya, fent cinc parades en cadascun dels dos darrers dies. El 2 de novembre, el calendari de campanyes de Trump requeria cinc grups separats d’oficials del servei secret -cadascun d'ells d’entre 20 i una dotzena d'efectius - per viatjar a Wisconsin, Pennsilvània, Nova York, Carolina del Nord i Michigan per així poder escrutar els espectadors durant els mítings i assegurar el perímetre al voltant dels esdeveniments del president. El president electe Joe Biden va fer dues parades de campanya aquell dia que també requerien protecció del servei secret, però en nombre menor.El Servei Secret té fins a 1.300 agents i funcionaris a l'anomenada Divisió Uniformada per protegir la Casa Blanca i la residència del vicepresident. Els oficials també són l’eix vertebrador de la seguretat dels viatges presidencials fora de la ciutat i d’altres esdeveniments oficials. Els oficials són diferents dels agents, la majoria dels quals treballen de paisà i proporcionen una estreta seguretat al president, als membres de la seva família i a altres alts càrrecs.