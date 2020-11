El municipalisme català es conjura per abordar la problemàtica de les ocupacions

El president de l'associació, Lluís Soler Foto: ACM

La jornada ha comptat amb la participació del director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, que ha destacat que en els últims 10 anys hi ha hagut més de 42.000 ocupacions a Catalunya. També ha destacat que es tracta d'un fenomen transversal que s'està convertint en estructural en la major part del territori.El president de l'ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha reclamat "més eines i recursos" per afrontar la problemàtica, i ha admès que "sovint", alcaldes i alcaldesses tenen "un punt de frustració" perquè no poden donar "una resposta directa"."Les ocupacions no només representen un difícil equilibri entre el dret a la propietat i el dret a l'habitatge, sinó que són, sobretot, una preocupació ciutadana i social a la qual cal donar resposta i disposar d'eines per fer-ho", ha afegit.Finalment, el vicepresident de Governança Local de l'ACM i alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, ha reclamat "combinar" la protecció del dret a l'habitatge, sobretot tenint en compte la crisi sanitària actual, amb l'actuació contra les ocupacions "incíviques que són també una preocupació" del veïnat.