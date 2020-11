El Gran Recapte es reinventa amb una edició virtual per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

"Per a molts, la nova realitat és una nevera buida". Aquesta frase, colpidora però ara més certa que mai, és l'eslògan principal de la campanya que ha posat en marxa el Banc dels Aliments per la 12a edició del Gran Recapte , que serà virtual a causa de la pandèmia.Una nevera buida que "evidencia el problema de la falta d'aliments" i "la situació actual que estan vivint moltes famílies". De fet, més de 262.000 persones de tot Catalunya estan a l'espera d'aliments, el que suposa un increment de la demanda del 40% respecte al mateix període de l'any passa.Per poder donar resposta a aquest 40% l'entitat necessita superar els 4,5 milions de quilos, xifra aproximada d'aliments que es recullen durant la campanya del Gran Recapte. "Necessitem que tota la gent que pugui ajudar, ajudi", ha insistit aquest divendres el director de l'entitat de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilàs. Els organitzadors han reconegut que tenen "moltes incògnites" i amb la situació actual no es poden "fixar un objectiu". "El resultat que tinguem ens estarà bé", ha apuntat el director.Enguany, no hi haurà recollida física d'aliments i aquesta se substituirà per donacions virtuals de diners, ja sigui a les caixes dels supermercats o a través del web del Gran Recapte . Als establiments, es podrà col·laborar entre el 16 i el 21 de novembre, comprant bons d'entre 3 i 50 euros. A més, aquest any, més de 700 botigues de proximitat d'arreu del territori també s'hi han sumat i posaran a la venda tiquets de 3 euros.L'altra via principal de donació serà a través de l'app de pagament electrònic Bizum amb el codi 33596. Aquestes donacions es poden fer des de ja mateix.Els canvis en el format també han provocat menys mobilització de voluntaris. Mentre que en altres edicions l'entitat comptava amb 30.000 persones per cobrir tots els punts de venda de Catalunya, aquest any es redueixen a 4.000, que s'ubicaran en els principals punts de venda. Els voluntaris seran "ambaixadors del Banc" i la seva funció serà fer difusió sobre com col·laborar amb la campanya.La presidenta de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, Roser Brutau, ha recordat que la campanya del Gran Recapte recull un 25% dels aliments que reparteixen els Bancs durant tot l'any. "Necessitem més solidaritat que mai", han recordat, i ha apel·lat als qui any rere any col·laboren en la campanya, que xifren en un de cada quatre catalans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor