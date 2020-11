«La família del Súper 3» s'acomiadarà el juny del 2021

En Pau, l'Àlex, en Roc, la Lilaen Fluski, la Nenúfar, la Matoll, en 6Q, la Pati Pla, el Biri Biri, en Rick, el senyor Pla... els personatges icònics de La família del Super 3 s'acomiadaran a final de la present temporada de l'audiència infantil de Catalunya. El grup de personatges creat el 2006 en la revolució total del canal arribarà a la seva fi el juny de 2021, quan acabi el curs.Segons ha pogut saber, la televisió pública catalana està treballant encara en un projecte alternatiu, que encara no s'ha concentrat, per a estrenar-se durant el 2021-2022. En cap cas, assenyalen des de TV3, serà "una rebaixa o un menysteniment al canal" sinó tot el contrari. La televisió pública catalana prepara una renovació de diversos aspectes del canal infantil que "s'haurien d'haver fet abans però que s'han anat allargant per diversos problemes", com els econòmics. El Súper 3, com a canal de televisió, en cap cas perilla.No es descarta tampoc que diversos personatges de La família es mantinguin en altres formats o un pròxim projecte. Però ja no serà el mateix. Després de catorze anys en antena, els personatges actuals s'han acomiadat dels rodatges principals tot i que "encara els queden diverses coses per a fer junts en els pròxims mesos" segons admeten fonts de la cadena.

Els infants de Catalunya encara no han de patir per deixar de veure La Família, ja que seguiran apareixent amb noves aventures i capítols fins a l'estiu de l'any que ve. Després d'aquesta etapa, però, el Súper 3 viurà un nou canvi tot i que encara no hi ha un projecte clar sobre la taula. El 2006 va ser l'any de la revolució del canal infantil de TV3, deixant enrere personatges com el Tomàtic, en Petri, la Ruïnosa o la Bibiana. Ara, però, la televisió pública vol tornar a donar-li la volta al Súper 3 de manera ambiciosa i amb una aposta que encara es treballa a foc lent.