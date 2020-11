El laberint dels «escape room»: demandaran el Govern per no aclarir-los si podien obrir

Altres notícies que et poden interessar

Les sales d'escapisme són un negoci d'oci potent a la ciutat de Barcelona, amb més d'un centenar de locals. A diferència de sectors com el cultural o el de l'hostaleria, però, les restriccions de la Generalitat per reduir la incidència de la Covid-19 no especificaven fins ara si podien o no obrir. Davant aquests llimbs legals, alguns escape room obrien i d'altres no ho fan.Després de dies de missatges equívocs, en les darreres hores han rebut la primera consigna clara: si un local obre, se'l multarà. Propietaris de sales lamenten el desemparament per part de l'Administració i, per aquesta raó, han convocat una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona dilluns vinent, a les 11 del matí.A més, segons ha pogut saber, un grup de propietaris de sales s'està organitzant per denunciar la Generalitat per danys i perjudicis per la resposta tardana sobre si podien obrir. Es queixen que el silenci de la Generalitat els ha impedit facturar durant la darrera quinzena, quan ara han sabut que sí que estava permès que rebessin clients. Un dels afectats denuncia que va consultar el 6 de novembre si podia obrir el local i fins fa dos dies no n'ha rebut resposta oficial.Angie Rosero i Aitor García van obrir la sala Awaken, al barri del Clot de Barcelona, tres mesos abans de l'estat d'alarma. De la nit al dia, van haver de tancar fins a la fase 3 de la desescalada, al juny. Amb el tancament dels espais culturals al novembre, el seu local va tancar tot i no estar encabit en cap categoria de les restriccions. "Existim, però som com un fantasma que ningú veu", lamenta.Els escape room van arribar a Catalunya el 2011, inicialment com espais on un grup d'amics han de resoldre un enigma per poder sortir-ne, amb un temps limitat. La idea s'ha desenvolupat tant que ara existeixen espais caracteritzats amb tota mena de temàtiques, amb actors caracteritzats, ambientacions hiperrealistes i efectes especials.Les despeses fixes del seu local, un espai de 300 metres quadrats que proposa un joc de por sobre una capella endimoniada, suposen una càrrega pesada sense ingressos. Un pes que se suma al fet que per reobrir la sala al juny amb totes les mesures de seguretat van haver de demanar un préstec de l'ICO.Amb aquest panorama empresarial, els propietaris de la sala Awaken lamenten la resposta ambigua de la Generalitat davant un sector que a Barcelona engloba ara 150 locals. El 36% dels escape room de la ciutat no han sobreviscut a la pandèmia i han acabat abaixant la persiana."Tots els escape room són amb cita prèvia i els aforaments estan molt limitats, en cada torn participen entre dos i sis persones. Es mantenen distàncies de seguretat entre el personal i els jugadors, que si es treuen la mascareta són expulsats. I cada trenta minuts se'ls indica que es posen gel hidroalcohòlic, que facilitem en totes les sales del joc; i desinfectem tots els objectes entre sessions", resumeix Rosero sobre les mesures de prevenció al seu local.Paula Fernández, directora de la sala Cronològic de Barcelona, va consultar a la Generalitat fa una setmana si podia obrir el seu local, que ofereix un joc de ciència-ficció. "Quan trucàvem al 012 ens deien que els espais de lleure havien de tancar; però fa dos dies ens van dir que es podia fer l'activitat amb un màxim de sis persones; i avui ens han dit que amb les noves restriccions no podíem obrir", relata, i lamenta el desconeixement de l'activitat dels escape room per part de les institucions.El propietari d'una altra sala de l'Alt Penedès, que no vol ser identificat, va trucar a la Guàrdia Urbana, que li va dir que podia obrir el negoci amb un aforament de sis persones. Dues hores després, una nova trucada de la policia local els informava que s'havien modificat les restriccions i haurien de tancar fins al 23 de novembre.Rosero i García reiteren que els escape room són un espai de lleure segur i demanen que es valori que Barcelona és una de les ciutats amb més sales del món, i fins i tot rep turistes que venen a la ciutat atrets per aquesta modalitat d'entreteniment.Com a nota positiva, destaquen que el públic és fidel i molts clients no han sol·licitat el reemborsament de les sessions pendents, que se solen reservar amb força antelació. "Bastants clients ens han dit que vindran quan puguem reobrir, i això ha permès que força locals no tanquin", apunten.

