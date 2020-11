Marín posa un tallafoc al cas Consell Esportiu: ni s'hi refereix ni cessa els investigats per malversació

Les investigacions respecte les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat impacten directament en el govern municipal, amb majoria absoluta monocolor socialista. Es tracta de la segona ciutat del país i al capdavant del govern hi ha la també presidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta del PSC a nivell nacional, Núria Marín, qui no ha cessat de l'executiu local els dos regidors del PSC encausats i, al mateix temps, ha buscat no esquitxar-se en aquest assumpte evitant referint-s'hi directament.Bona part de l'oposició li retreu precisament manca de transparència davant d'unes investigacions per uns presumptes delictes de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals que pesen sobre dos edils, el director de l'ens i, tal com ha revelat NacióDigital aquesta setmana , ara fins a nou persones més vinculades a les entitats esportives participants o tècnics que hi treballen. En tot cas, la majoria d'aquests, segons fonts coneixedores del cas, són militants del PSC, un partit amb molt de pes en el teixit associatiu local.Les recents novetats en el cas, però, no han provocat tampoc una reacció de Marín, cosa que ha tornat a enervar la majoria de grups. El portaveu d'ERC i cap de l'oposició, Antoni Garcia, lamenta que l'alcaldessa segueixi negant-se a "donar explicacions i a actuar d’una vegada amb transparència", crítica compartida pel regidor de L'Hospitalet en Comú Podem, Sergio Moreno, que va asseverar que "és inadmissible que l'alcaldessa no hagi sortit a donar a explicacions des que va sortir a la llum el cas".També la regidora del grup municipal del PP, Sonia Esplugas, ha recordat a Televisió l'Hospitalet que "el Consell Esportiu és una entitat que rep molts diners de l'Ajuntament i Marín ha de donar explicacions a la ciutadania". El grup de Cs és l'únic que no ha fet sang amb aquesta qüestió, un partit que ha tingut un perfil baix des que va esclatar el cas, havent-se abstingut davant la petició que l'Ajuntament es personés com a acusació particular i que es creés una comissió d'investigació, facilitant junt als vots del PSC el rebuig a la moció El tallafocs que ha fixat Marín respecte el cas és clar. No s'hi ha referit des del mes de juny, quan van tenir lloc els escorcolls i les primeres detencions. Aquella mateixa setmana, va reunir els portaveus dels diversos grups i els va entregar informació i mostrar el compromís de màxima transparència amb els fets, fins al punt de compartir el contingut del sumari judicial un cop se n'aixequés el secret, segons va assegurar Antoni Garcia en el darrer ple.Així mateix, l'alcaldessa va remetre directament al jutge la documentació que li va fer arribar llavors per correu electrònic el regidor del PSC que va denunciar les irregularitats, Jaume Graells. Marín va afirmar en aquell moment que no es podia obrir una investigació perquè el cas estava judicialitzat i va limitar-se a comprometre's a col·laborar amb la justícia. Pocs dies més tard, en el ple de juny, ja va ser el seu primer tinent d'alcaldia, Francesc Belver, qui va respondre les preguntes que l'oposició va dirigir a l'alcaldessa sobre l'assumpte.Fins al tercer intent del republicà Antoni Garcia per aconseguir una resposta per boca seva, Marín no va replicar, assegurant que no disposava de cap informació i documentació més. "La informació que té aquesta alcaldia la tindrà vostè, la tindran tots els membres del consistori. Jo no tinc res a amagar, actuaré amb total transparència", va afirmar, i encara va afegir: "Jo em comprometo personalment com a alcaldessa que estiguem tots els grups polítics amb tota la tranquil·litat del món, perquè nosaltres arribarem fins el fons, arribarem fins el final, amb llum, amb taquígrafs i amb el que calgui".Des de llavors, però, no s'ha tornat a referir al cas. En els plens posteriors, ha estat Francesc Belver qui ha respost les preguntes sobre la qüestió, excepte en l'últim, quan ho va fer la regidora d'Esports, Maite Revilla. En tot cas, Marín tenia coneixement de les possibles irregularitats des de feia molt de temps. Jaume Graells explica a NacióDigital que va oferir-li les proves el 14 de febrer, abans de formalitzar la denúncia, però que l'alcaldessa no les va voler recollir.En un primer moment, el seu entorn es mostrava confiat que el cas es desinflaria, però la documentació feta pública per aquest mitjà apunta a un assumpte més greu , a una trama en què el Consell Esportiu hauria registrat actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. Un dels beneficiaris seria l'actual segon tinent d'alcaldia, Cristian Alcázar , i l'altre el regidor Cristóbal Plaza, qui a més està sent investigat per arreglar-se presumptament l'acomiadament de quan era director de l'ens per cobrar de manera fraudulenta fins a 47.000 euros.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va treure ferro a l'assumpte en una entrevista, però admetia mala praxis : "Pel que nosaltres sabem, el que es pot haver comès és algun tipus d'irregularitat administrativa. Però res que tingui a veure amb corrupció". El partit, de fet, afirma que no té previst cap moviment i ho deixa tot en mans de Marín. El que faci i decideixi ella, asseguren fonts socialistes, els "semblarà bé".Aquest és un dels motius pels quals l'encara militant i regidor del PSC Jaume Graells s'hi sent decebut. "Sento que se m'ha condemnat a l'ostracisme en el meu propi partit i, en canvi, s'està fent costat i protegint als qui han pogut cometre les irregularitats", lamenta, i afegeix que veu "poc compromís de l'aparell del PSC per esbrinar els fets i depurar responsabilitats". A nivell públic, el partit s'ha limitat a recordar que el codi ètic força a dimitir dels càrrecs només quan s'obri judici oral A banda de reclamar la dimissió o el cessament dels dos regidors investigats de les seves atribucions de govern i que l'Ajuntament es personi a la causa, ERC, comuns i PP denuncien opacitat i que el compromís de transparència de Marín va quedar en paper mullat. En tot moment, la resposta -per boca d'altres- sempre és la mateixa: el Consell Esportiu és una entitat privada i és a ell a qui s'ha de requerir informació, així com l'equip de govern no disposa del sumari o d'informació judicial.El cert, però, és que sis dels dotze membres de la comissió directiva del Consell Esportiu són triats per l'equip de govern i el president és el regidor que ostenta les responsabilitats en l'àrea d'esports. En l'últim ple, Maite Revilla va fer malabarismes per justificar que no podia intervenir com a presidenta de l'òrgan, sinó només com a regidora del govern. Part dels representants d'entitats esportives, a més, estan vinculats al PSC, pel seu arrelament en l'associacionisme de la ciutat. Així mateix, els dos regidors encausats i que formalment encara tenen la confiança de Marín, tenen accés al sumari, el qual no ha estat compartit amb la resta de grups.En tot cas, a diferència del que va rebutjar durant el el juny, l'equip de govern va anunciar en l'últim ple la creació d'una comissió municipal per seguir l'evolució del cas, amb periodicitat trimestral i participació de tots els partits del consistori. Maite Revilla es va comprometre a lliurar-hi la documentació relacionada, però recordant que part d'aquesta va ser confiscada per la UDEF durant els escorcolls.L'oposició, però, estreny el setge entorn Marín. "Si no és capaç de fer dimitir als seus regidors implicats en el cas i es nega a actuar d'una vegada amb transparència i a defensar els interessos dels veïns i veïnes de l’Hospitalet, li demanem que dimiteixi”, ha etzibat aquesta setmana Antoni Garcia.ERC, de fet, també ha presentat una petició a la comissió d'afers institucionals del Parlament perquè l'alcaldessa de l'Hospitalet hi comparegui per donar explicacions del cas del Consell Esportiu, junt amb els regidors investigats i el regidor denunciant. Els comuns també hi van entrar abans aquesta petició, per bé que sense incloure-hi Marín. En les properes setmanes, el Parlament hauria de votar aquestes compareixences i, si s'aproven i la fi de la legislatura no ho impedeix, l'alcaldessa haurà de tornar a referir-se a aquest tema tabú.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor