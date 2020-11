Marty McFly torna al passat per advertir-nos sobre el 2020: «Passi el que passi, no hi aneu!»

El raper nord-americà viatja al passat a través d'un portal i arriba al mateix Far West al qual va viatjar Marty McFly a la tercera pel·lícula de la famosa saga. Després que el raper abandoni l'escenari del salvatge oest, la realització se centra en un dels habitants del poble. Concretament en McFly, que espera que el raper no viatgi a l'any 2020 perquè no s'enfronti al coronavirus: "Facis el que facis, no vagis allà".

Retorn al Futur és una de les sagues cinematogràfiques més estimades pel públic. Gràcies a la producció i direcció de Robert Zemeckis i Steven Spielberg, les aventures del jove Marty McFly al costat del científic Doc van enamorar milions de persones arreu del món. La seva història ha estat un dels cameos més divertits de l'anunci de la nova cançó de Lil Nas X, amb l'aparició de McFly caracteritzat com a Retorn al Futur 3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor