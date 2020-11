Cop de porta a l'últim intent de Ciutadans perquè el castellà sigui vehicular a les escoles

Celaá també es va mostrar convençuda que els recels cap a la immersió lingüística són "per raons polítiques i no pas educatives, ni pedagògiques". En la seva opinió, la decisió de la formació taronja de condicionar el seu suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) és un "retorn al passat". "Mentre uns miren cap al futur d'altres miren cap als debats existencialistes", va assegurar la titular d'Educació que va recordar a Ciutadans que "el projecte pressupostari és magnífic, són uns pressupostos per a la transformació que apuntalaran l'estat del benestar, modernitzaran el sistema productiu i mereixen el suport de totes les forces polítiques".Celaá també es va mostrar convençuda que els recels cap a la immersió lingüística són "per raons polítiques i no pas educatives, ni pedagògiques".

La comissió d'Educació al Congrés ha tombat l'últim intent de Ciutadans perquè el castellà sigui llengua vehicular a les escoles, en contra del model d'immersió lingüística blindat recentment pel pacte entre ERC i el govern espanyol Cs havia presentat una esmena transaccional perquè s'incorporés al projecte de llei conforme el castellà "és la llengua oficial de l'Estat" i que tant l'espanyol com les llengües cooficials "tenen la consideració de les llengües vehiculars", retornant així al text inicial. En paral·lel, havia presentat una altra d'alternativa: que el 25% de la formació que reben els alumnes la facin en castellà. Cap de les dues ha prosperat.Aquesta setmana la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ja va criticar Ciutadans perquè condicionés el suport als pressupostos a retirar l'esmena que suprimeix el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament. "Aquesta esmena transaccional és absolutament respectuosa amb la Constitució, amb els estatuts d'autonomia i, sobretot, és una esmena que posa el centre de gravetat en el desenvolupament competencial dels alumnes en les competències lingüístiques", va dir Celaá.També aquest divendres, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha reclamat al govern espanyol que deixi "per escrit" que no hi haurà un referèndum d'independència a Catalunya, "que és el que persegueix ERC". Ho ha demanat aquest divendres en una trobada telemàtica amb militants, acompanyada de l'eurodiputat taronja Jordi Cañas, en què ha assegurat que "el nacionalisme no és esquerra, n'és l'antítesi".Segons ha explicat, és una de les condicions de Cs per donar suport als pressupostos generals de l'Estat. "Hi ha un àmbit irrenunciable que és la igualtat dels espanyols i el fre a les cacicades separatistes", ha dit, per la qual cosa també ha exigit que es retiri la reforma de la llei d'educació que permet la immersió lingüística en català a l'escola.

