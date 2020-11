La demolidora imatge d'Òscar Camps sobre «una de les pàgines més fosques» de la història de la UE

Se está escribiendo una de las páginas más vergonzosas de la corta historia de esta #EU. ¿Dónde queda el ahora tan exhibido #BlackLivesMatter ? pic.twitter.com/HM3r53WErl — Oscar Camps (@campsoscar) November 13, 2020

L'Open Arms navegada en aquests moments en aigües del Mediterrani en una nova missió de rescat - NacióDigital hi és present a bord -. Després de tres operacions d'emergència - una d'elles, especialment dramàtica - i amb gairebé 300 persones a la nau, ja ha arribat a la seva capacitat màxima. L'ONG busca port per desembarcar.En mig d'aquest infern líquid, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha compartit aquest divendres una imatge demolidora per denunciar que "s'està escrivint una de les pàgines més vergonyoses de la curta història d'aquesta Unió Europea". La fotografia, molt colpidora, és de l'European Pressphoto Agency i serveix a Camps per preguntar-se "on queda ara el tan exhibit Black Lives Mater?".

