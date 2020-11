Els conills més famosos d'Osona

Aumatell, Cortés i Costa, amb alguns dels conills. Foto: Josep M Montaner

De conill de carn a mascota



El negoci familiar va néixer el 1987 com una granja de conill de carn. El sector no anava gaire bé i la baixada del consum de carn de conill va fer replantejar l'empresa. A finals de 2014 van fer un gir de 360 graus i van apostar pel món de l'alimentació i del conill com a mascota.



"Vam pensar que podíem fer un bon aliment des d'aquí, ja que hi havia un buit de qualitat i de producte de proximitat", explica el responsable comercial, remarcant que llavors "tot allò que tenia un cert nivell venia de fora".



Pel que fa als conills, "ha canviat radicalment la manera de veure l'animal", explica Aumatell. "Criem un conill amb molta estima perquè després vagi a una casa on en seguirà rebent", remarca.

Un conill d'orelles caigudes. Foto: Josep M Montaner

Tenir per mascota un conill és cada vegada més habitual. A més del gos i el gat, aquest animal també ha guanyat adeptes. És el cas de la cantant Shakira que fa uns dies ensenyava el seu nou amic a través d'Instagram: "Us presento Max Piqué Mebarak! Conegut també com a bola de dolçor". Qui també té un conill com aquest és el cantant de Terrassa Miki Núñez i la seva parella Sara Roy. Tal com avançava La Vanguardia , aquests conillets provenen de l'empresa familiar MiniOrycs , ubicada a Taradell. El petit negoci (té cinc treballadors en total) està especialitzat principalment en l'alimentació de qualitat per a conills i rosegadors, tot i que també té un petit sector dedicat a la cria de mascotes.ha pogut conèixer de més a prop els criadors d'aquests animals, que han saltat a la fama els darrers dies.MiniOrycs cria dues races en una masia de Sant Julià de Vilatorta. Es tracta del conill bélier (el de les orelles caigudes) i el conill nan (o toy). "Tenim una genètica pròpia de conill petit, bonic i sobretot molt sa", explica Jordi Aumatell, responsable de cria. "Un conill nan adult arriba a pesar entre 1 i 1,2 quilos, mentre que un bélier, entre 2 i 2,5", afegeix. Els animals surten de la masia de Sant Julià a les 35-40 dies, quan ja estan desmamats.Per la seva banda, el responsable comercial David Cortés remarca que la filosofia de l'empresa és "una bona mascota, amb un bon aliment i una bona imatge". A la setmana, poden arribar a vendre de mitjana un centenar de conills, una xifra que pot variar en funció de l'època de l'any. "Tenim llista d'espera, però produïm el que produïm. Qui vulgui un conillet s'haurà d'esperar", diu el responsable comercial, remarcant que no volen créixer més del necessari: "Venem mascotes, no animals de qualsevol manera".Els reponsables de MiniOrycs no han venut la mascota directament a Shakira o Roy i Núñez, sinó que l'han portat a una de les botigues especialitzades que distribueixen arreu de Catalunya. "De moment no està arribant massa el ressò", reconeix Cortés, tot i que suposen que repercutirà almenys en l'interès pel conill mascota. Tot i això, destaquen que comencen a rebre "els fruits d'una feina ben feta", explica Cortés, gràcies al boca-orella.Més enllà del fet anecdòtic de la mascota i la seva fama, l'empresa dedica la major part de la seva activitat a l'alimentació per a conills. "La nostra idea no és créixer gaire més en mascotes. Amb l'alimentació sí que tenim més pretensions", remarca el responsable comercial. De fet, a més de conills, volen estendre el món de l'alimentació cap a hàmsters o xinxilles.En aquest cas, sí, que travessen fronteres i exporten els seus productes a l'estat espanyol i també Portugal. A Catalunya ho distribueixen a través de l'empresa osonenca Albet. Precisament, "ara comencem a entrar al sector veterinari", destaquen.Aquesta alimentació especialitzada, per exemple, és el feng salvatge, la base d'alimentació dels conills. "La portem des de camps dels Pirineus amb una gran varietat de flors i plantes naturals", explica Damià Costa, responsable de producció, destacant que la majoria de la matèria prima prové de Catalunya.MiniOrycs també fa snacks de pastanaga, dent de lleó, poma o garrofa, així com aliments específics per a conills esterilitzats, amb excés de pes o sèniors.

