Espanya comprarà set vacunes diferents per combatre el coronavirus

L'estat espanyol comprarà fins a set vacunes diferents i les primeres dosis començaran a arribar a principis de l'any que ve. Així ho ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant una conferència a les Jornades d'Economia de s'Agaró. De fet, ha concretat que, en aquests moments, ja hi ha contracte signat amb quatre d'elles: la d'Oxford, la de Sanofi, la de Johnson & Johnson i la de Pfizer. "Comparem més vacunes de les que necessitem", ha dit el ministre, que ha insistit que "no se sacrificarà ni seguretat ni eficàcia".Illa ha argumentat que la pandèmia no acabarà fins que no hi hagi un tractament o una vacuna eficaç, i que tot apunta que serà aquesta darrera opció la que arribarà primer. Ha defensat, en aquest sentit, l'estratègia europea per comprar de forma conjunta les vacunes, negociar els contractes d'adquisició i la distribució equitativa entre els països. "Hem decidit comprar tot un conjunt de vacunes perquè no hi ha certesa de quina estarà abans ni quina serà més eficaç", ha explicat el ministre.En tot cas, ha afegit, se'n compraran més de les que són necessàries i les que sobrin es proporcionaran a països que les necessitin. Illa ha insistit en la importància de confiar en la ciència. "Hem de ser implacables amb les actituds anticientífiques, no són tolerables i se'ls ha de donar zero espai perquè menteixen", ha insistit. El titular de Sanitat també ha defensat que el sistema sanitari espanyol està preparat per afrontar la logística que implica una vacunació massiva i ha donat com a dada que en vuit setmanes ja s'han vacunat 14 milions de persones de la grip.El ministre ha admès que la situació de la pandèmia a l'Estat continua sent "molt greu", però ha descartat que, per ara, s'hagin de prendre mesures més dràstiques com un confinament domiciliari. Segons ha defensat, les restriccions aprovades sota aquest estat d'alarma es consideren "suficients" per estabilitzar els contagis i reduir-los. També ha defensat que s'ha aprovat ara que tots els viatgers provinents d'un país de risc que hagin d'entrar a l'Estat a partir del 23 de novembre ho facin amb una PCR negativa perquè és ara, i no abans, quan s'ha arribat a un acord amb els socis europeus de l'espai Schengen.L'encarregat de presentar al ministre abans de la conferència a les jornades ha estat el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha subratllat que de la mà de Salvador Illa s'ha avançat en "governança federal" a Espanya amb la gestió de la pandèmia. Ha subratllat que encara hi ha molt de camí a recórrer en aquests sentit, però que, com a dirigent del PSC, Illa "ho portava de casa".

