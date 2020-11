La Cambra habilitarà dos punts per fer tests d'antígens a Barcelona i Granollers

Altres notícies que et poden interessar

La Cambra de Barcelona habilitarà dos punts a Barcelona i Granollers per fer tests ràpids de Covid-19. En el marc d'una prova pilot amb la biotecnològica catalana Blueberry Diagnostics , la Cambra permetrà fer tests d'antígens a la Llotja de Mar de la capital catalana i al centre de serveis a les empreses Can Muntanyola de Granollers.L'objectiu és "ajudar a controlar l'expansió de la pandèmia i evitar el tancament de sectors econòmics" a través de la intensificació de la detecció de positius i el rastreig dels seus contactes. "És urgent que el Govern estableixi un protocol per realitzar proves amb tests ràpids sobre tota la població possible", ha dit la Cambra en un comunicat.En aquest sentit, la institució presidida per Joan Canadell ha dit que s'hauria de seguir "l'exemple de països com Eslovàquia, i destinar tots els recursos possibles" a fer possible testos massius, també en espais com les farmàcies."L'ús massiu del test d'antigen, com ja apunten veus de la comunitat científica, podria ajudar a reduir significativament tant les restriccions com la corba i el nombre de morts. Permetria reactivar l'economia, descongestionar els hospitals i salvar vides", ha remarcat la Cambra.Les persones que vulguin participar de la prova pilot de la Cambra podran inscriure's a través d'una pàgina web. Els punts habilitats també estaran oberts a persones sense cita prèvia, però hauran d'esperar el seu torn perquè es donarà prioritat a les que n'hagin demanat.La biotecnològica catalana Blueberry Diagnostics s'encarregarà de fer els tests d'antígens als pacients amb el suport de personal sanitari qualificat. L'empresa també entregarà als pacients un certificat digital amb els resultats de la prova que tindrà una validesa de set dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor