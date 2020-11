Pimec assessorarà les empreses que reclamin compensacions per les restriccions per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Pimec, la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, oferirà assessorament jurídic a totes aquelles pimes que vulguin reclamar als tribunals compensacions econòmiques per les restriccions vinculades a frenar l'expansió de la Covid-19.En un acte celebrat aquest divendres, la patronal ha presentat un dictamen sobre les possibilitats que tenen les empreses de reclamar responsabilitats patrimonials davant l'administració i ha assegurat que la paciència dels negocis està "prop del límit". No obstant això, el president de Pimec, Josep González, ha fet una crida a l'administració perquè aprovi un rescat com més aviat millor. "És millor arribar a un acord que no a un procés judicial", ha defensat.

