La segona onada frena però les UCI continuen al 58% amb malalts de Covid

L'epidèmia manté la tendència a la baixa a Catalunya, però l'impacte a la xarxa sanitària encara pesa. Segons les dades aportades aquest divendres pel Departament de Salut, els pacients de Covid-19 ocupen el 24% dels llits hospitalaris en planta i el 58% de les unitats de cures intensives. A l'atenció primària, en alguns centres gairebé la meitat de les atencions són pel coronavirus.Aquests percentatges indiquen que encara queda camí per controlar el virus i han convençut el Govern per mantenir les restriccions a l'hostaleria i la cultura fins al 23 de novembre , com va aprovar el Procicat aquest dijous. El secretari de Salut, Marc Ramentol, ha defensat que la pròrroga de les limitacions servirà per "descomprimir la planta hospitalària, els centres d'atenció primària i els llits de crítics"."Necessitem aquests deu dies per alliberar la capacitat assistencial", ha argumentat, i ha afegit que a hores d'ara s'està "transitant el pic de la tensió" en el sistema sanitari. El número dos del departament encapçalat per Alba Vergés ha insistit que l'objectiu del Govern és aixecar restriccions mitjançant una "desescalada progressiva"Per la seva banda, el coordinador de la Unitat de Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha lamentat que tot i la reducció del nivell de contagis, la mortalitat encara és alta. La tendència, ha dit, permet "començar a pensar a recuperar activitats que no podíem fer", si bé ha advertit que cal "reforçar la capacitat de rastreig i de testeig". En aquest sentit, ha xifrat en 200.000 el nombre de PCR realitzats a la setmana, als quals se sumen 64.000 tests d'antígens setmanals.Els tests d'antígens, un dels mètodes de detecció que estan augmentant la capacitat per localitzar casos de Covid-19, podrien arribar a les farmàcies en un futur. En aquest sentit, Ramentol ha explicat que Salut ha conegut que es comercialitzarà el primer test ràpid per a farmàcies. De moment, però, les proves continuaran realitzant-se als centres de salut.

