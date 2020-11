Detecten nicotina a 4 de cada 10 parcs infantils i entrades d'escoles

La nicotina procedent del fum del tabac està present en 1 de cada 4 parcs infantils i entrades d'escoles de diverses ciutats europees, entre elles Barcelona. Un estudi coordinat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona i que publica la revista Science of the Total Environment , ha demostrat la presència de nicotina en aquests espais, concretament un 41% als parcs infantils i un 46% a les entrades d'escoles.En un de cada cinc parcs infantils hi havia alguna persona fumant dins l'àrea de joc, segons l'estudi. Així mateix, els investigadors també constaten que la presència de nicotina és més alta en els països amb polítiques de control de tabaquisme menys restrictives.L'estudi ha pres mostres a 11 països: Bulgària, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Romania, Regne Unit i Espanya. Es van fer 200 mesuraments ambientals entre el 2017 i el 2018 en escoles de primària i en 220 parcs infantils. En el cas d'Espanya, totes les mostres es van prendre a centres de Barcelona.En aquest sentit, la investigadora principal de l'estudi, María José López, alerta dels efectes nocius del fum ambiental del tabac en els infants, entre els quals està l'augment de risc de malalties respiratòries. López veu clarament que la gent segueix fumant sense complir la llei (doncs la normativa antitabac prohibeix fumar prop de les escoles) i demana un major control sobre el seu compliment.

