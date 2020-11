La Trobada d'Economia de S'Agaró aborda la reconstrucció d'Espanya en plena segona onada

Altres notícies que et poden interessar

La XXV Trobada d'Economia de S'Agaró (Girona) tindrà lloc al Palau de Mar de Barcelona entre aquest divendres i el dissabte i tindrà com a eix central la recuperació i reconstrucció econòmica d'Espanya i Europa després de la pandèmia quan el continent es troba de ple en la segona onada de coronavirus.L'esdeveniment serà inaugurat pel governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, que compartirà escenari juntament amb el president de la Cambra d'Espanya, Josep Lluís Bonet; la presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, Anna Balletbó, i el director de La Vanguardia, Jordi Juan, entitats organitzadores de les jornades.La trobada empresarial combinarà presencialitat i intervencions telemàtiques i comptarà amb ponents com el director de Fedea, Ángel de la Fuente; el ministre de Sanitat, Salvador Illa; el líder del PSC, Miquel Iceta; els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Álvarez; el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que tancarà l'esdeveniment el dissabte.Hi haurà quatre taules que abordaran diferents aspectes de la recuperació: les finances públiques, la recuperació laboral, la resposta de Barcelona per després de la pandèmia, i aspectes de la reconstrucció que tenen a veure amb el repte sanitari, la mobilitat i el suport als sectors més colpejats.La inauguració de la jornada tindrà lloc només un dia després que el Govern superés el primer tràmit per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb el suport de Cs i ERC.Algunes de les mirades estaran posades sobre l'empresariat per si manifesta algunes preferències entre Cs i ERC com a potencials socis per aprovar els PGE, un aspecte en el qual els dos partits de la coalició no comparteixen el mateix criteri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor