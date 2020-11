Una festa no autoritzada a un bar de Gràcia acaba amb 57 denúncies per incomplir les restriccions

Aquesta passada matinada hem detectat una festa no autoritzada en un bar de #Gràcia amb 48 persones a l'interior. Aixequem una acta d'inspecció al local i realitzem 57 denúncies per incomplir les mesures de seguretat per la #COVID19.#gubUNO2 #gubUREP pic.twitter.com/1haTtoZnwF — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) November 13, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat 57 denúncies per incompliment de les mesures de seguretat per la Covid-19 en una festa no autoritzada en un bar aquesta matinada.Segons la policia, hi havia 48 persones a l'interior de l'establiment, situat al barri de Gràcia. La GUB ha aixecat una acta d'inspecció al local.

