Situació crítica a l'Hospital de Vic: 70 professionals confinats i les UCI plenes

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Universitari de Vic està vivint una situació complicada en plena segona onada de la Covid-19. Aquest dijous, en la roda de premsa conjunta d'Ajuntament i sector sanitari de Vic , la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa M. Morral, ha alertat que no hi ha més llits de crítics disponibles, un estat que ja es donava fa dues setmanes , i que, a més, tenen dificultats per traslladar pacients crítics a altres hospitals terciaris.L'Hospital de Vic habitualment té 10 llits d'UCI, que s'han duplicat per la segona onada (actualment hi ha 19 pacients crítics) . Si incrementen els crítics o empitjoren els altres pacients, s'han de drenar a altres centres més grans, propers a l'àrea de metropolitana. Actualment, però, no hi ha disponibilitat. Al centre hi ha ingressades 66 persones per Covid repartides en quatre unitats A tot això, s'hi suma una setantena de professionals confinats per Covid, la majoria dels quals són infermeres de crítics, és a dir, les que s'encarreguen de vetllar els pacients d'UCI. Morral ha remarcat que el percentatge és baix en relació al total de treballadors (1.200), però actualment, aquest personal especialitzat, és el que més requereixen.El major nombre de casos que es detecten a Vic són entre adolescents i adults de fins a 55 anys. La gran majoria de brots a Osona són en l'àmbit familiar i, concretament, en el cas de Vic en aquest moment hi ha 71 brots detectats en aquest àmbit, mentre que al laboral se n'han detectat 24, 8 dels quals al sector de la indústria càrnica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor