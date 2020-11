Busquen voluntaris per provar les primeres vacunes contra la Covid a l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Germans Trias i Pujol busca voluntaris que vulguin participar als assajos clínics en fase 3 per provar l'eficàcia de les vacunes contra la Covid-19. El centre, juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, és un dels centres d'Espanya que participarà en assajos clínics en fase 3.Fins ara no s'ha fet cap estudi d'aquesta fase de vacuna a l'Estat. L'hospital ha volgut activar el sistema de reclutament de voluntaris perquè es puguin mobilitzar ràpid en el moment de començar els assajos. Per aconseguir-ho, ha habilitat la pàgina web "socrecerca.com" perquè els interessats puguin informar-se sobre l'estudi i es puguin registrar per participar.Un cop inscrits, personal de l'equip de recerca els contactarà per verificar les dades, informar sobre els estudis, resoldre dubtes i gestionar la seva inclusió. En aquesta web els ciutadans també es poden inscriure a assajos de la vacuna contra el VIH.L'objectiu d'aquests estudis és avaluar l'eficàcia de les vacunes. Segons dades de l'hospital, de les més de 200 vacunes contra la covid-19 actualment en desenvolupament, només 47 han començat els assajos clínics en persones, i només 11 es troben en fase 3. Es tracta d'estudis internacionals en què participen milers de persones majors d'edat, amb o sense malalties de base i independentment que hagin superat la covid-19 o no.Els estudis en fase 3 investiguen l'eficàcia de les vacunes. Només es posen en marxa quan hi ha dades suficients de les fases 1 i 2, que demostren que les vacunes són segures i generen una resposta adequada per part del sistema immunitari. Perquè els estudis en fase 3 puguin generar conclusions vàlides cal la inclusió de milers de persones.

