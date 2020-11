Localitzen el cos de la segona víctima de l'accident d'avioneta davant del Delta

La Guàrdia Civil i l'armada espanyola han aconseguit localitzar el segon dels homes que viatjaven a l'avioneta sinistrada el passat 3 de novembre, el de David Garcia, un mosso d'esquadra destinat a Cambrils. Ho han anunciat avui divendres al matí en roda de premsa a la Comandància de Tarragona. En la mateixa compareixença han destacat que s'ha engegat un operatiu de rescat del cos, que haurà de baixar els 113 metres de profunditat en què es troba el cadàver, dins de l'aeronau, davant de la costa del Delta de l'Ebre.Tot plegat succeeix després de localitzar el primer dels cossos , corresponent al torrenc Marc Francesch, a les aigües de Castelló, per part d'un pesquer. L'avioneta es dirigia des de l'aeroport d'Eivissa fins a l'aeroclub de Reus.El cos armat ha optat, juntament amb la resta d'organismes, per fer públic l'operatiu, que tindrà la seva base al port de Sant Carles de la Ràpita, per "evitar expectatives o interpretacions errònies". Ho ha dit Jordi Verger, tinent coronel cap interí de la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, qui ha estat acompanyat en la roda de premsa per Jaume Morón, intendent en cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra al Baix Camp, Joan Sabaté, subdelegat del govern a Tarragona, i Carlos Núñez, capità cap del grup central especial d'acivitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil.L'operatiu, que s'inicia avui, s'allargarà durant "diversos dies" per la complexitat que comporta. Una de les decisions que caldrà prendre és si submergir-se als 113 metres de profunditat en què es troba l'aeronau i treure el cos d'allà, o provar d'elevar amb punts d'anclatge tot l'aparell, amb el risc que comporta quant a la pèrdua del cos, el que segons la Guàrdia Civil és "la prioritat" de l'operatiu.L'avioneta va desaparèixer del radar el passat 3 de novembre a les 18.55 hores, a 30 milles nàutiques de la costa del Delta de l'Ebre. Després d'una recerca aèria, des del centre de coordinació de les Illes Balears i amb la participació de diversos helicòpters i una aeronau, es va posar en coneixement la desaparició dels dos cossos al jutjat número 1 d'Amposta i, també, als familiars de les dues víctimes ara ja confirmades com a mortals.Aquell primer operatiu va durar tres dies, entre el 3 i el 5 de novembre i aquell dia 5 es passa el control de les tasques de rescat al centre d'operacions amb seu a Cartagena, amb una cerca sumària que mobilitza dos vaixells de l'armada -Neptuno i Sella- que tenen respectivament característiques de buceig i caçamines. És en aquest context que aconsegueixen localitzar el 8 de novembre una part de l'aeronau, un eco, i posteriorment dilluns 9 al matí un robot subaquàtic troba l'aparell sencer. Aquest robot, segons ha detallat Verger, va recuperar un ordinador portàtil i va enregistrar unes imatges que confirmaven la presència d'una persona a l'interior de l'avioneta.L'endemà, dia 10, un vaixell de pesca va trobar-se el cadàver d'un home surant a l'aigua. Era Marc Francesch, un dels dos tripulants, empresari conegut del món del càmping a la Costa Daurada i líder de Junts per Catalunya a Torredembarra. El cos va ser traslladat a Castelló i allà es va identificar. Aquesta troballa, però no va alterar la voluntat de la Guàrdia Civil i de l'armada de dur a terme un operatiu per rescatar l'altre cos.Hi participaran, des d'avui, dotze submarinistes, d'unitats d'activitat subaquàtica i del servei marítim de la Guàrdia Civil. També comptaran amb el suport logístic de Salvament Marítim, que els ha prestat una càmera. "No és un dispositiu d'un dia per l'altre", alerten, alhora que afegeixen que "primarem la seguretat dels nostres agents". Per tant, no asseguren la possibilitat de rescatar el cos. L'orografia no presenta "cap dificultat", això sí, "l'arrossegament pot fer que es perdi el cos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor