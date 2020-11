El govern espanyol reformarà el delicte de sedició abans d'acabar l'any

Juan Carlos Campo (@Jccampm) sobre la reforma del Código Penal y el delito de sedición: "El calendario del CMin dice que antes de fin de año se tiene que hacer ...la intención es adecuar nuestro derecho al de los países del entorno".#LaHoraJCCampo ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/OniuLXoeag — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 13, 2020

Juan Carlos Campo (@Jccampm) sobre el rey Emérito y una posible imputación: "Estoy convencido que el día que se le llame vendrá. No podemos transmitir una imagen de fuga".#LaHoraJCCampo ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/kpdWCHP3hf — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 13, 2020

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha assegurat aquest divendres que el govern espanyol aprovarà la reforma del delicte de sedició abans de cap d'any. Segons el ministre, les tasques al Ministeri de Justícia "estan bastant avançades" i un cop se superin tots els tràmits parlamentaris la reforma del delicte de sedició es podrà aplicar als presos independentistes si inclou una modificació a la baixa de les penes.Campo també ha explicat que continuen els tràmits de gestió de l'indult als presos, tot i que només ha apuntat que es resoldrà "en temps raonables" i no ha avançat quina serà la decisió final del president del govern espanyol. "Hi ha expedients d'indults que triguen sis mesos, i altres un any i pico".El ministre de Justícia ha fet aquestes declaracions en una entrevista a TVE on ha apuntat que la finalitat de la reforma del delicte de sedició "és harmonitzar el nostre dret als països del nostre entorn a l'hora de recollir unes figures delictives greus en els seus termes justos".Segons Campo, la reforma podrà modificar la situació penitenciària dels presos polítics. "Cal veure la redacció final", però "quan afecta uns fets jutjats anteriorment, si és més beneficiós pel que fa a les penes, el tribunal sentenciador fa l'adequació o l'estudi sobre si s'ha de tocar".En tot cas Campo ha afirmat que en primer lloc el govern espanyol farà un avantprojecte de llei i pretén obrir "un gran debat" amb els sectors abans d'aprovar la reforma al Consell de Ministres i portar-la al Congrés dels DiputatsPel que fa a la situació de l'expresident Puigdemont, Campo ha apuntat que ara per ara no l'afectaria en la mesura que no està condemnat. Però "en el cas de ser jutjat és una nova normativa i es podrien fer les qüestions d'acord ambl nou articulat".Pel que fa als indults, Campo no ha avançat quina podria ser la resolució del seu executiu. Ha recordat que "la mesura del dret de gràcia es excepcional i té per finalitat corregir errors i excessos judicials", i de moment el seu govern només està donant compliment a la llei de l'indult.Campo també ha apuntat que el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, "no ha fugit" perquè en aquests moments no té obert cap procediment judicial a l'Estat. "Estic convençut que el dia que se'l cridi vindrà", ha dit.En aquests moments, ha apuntat, només hi ha "actuacions preliminars de la Fiscalia per avaluar si hi ha fets" que es corresponen a delictes. "Hi ha una situació especial d'inviolabilitat que va acabar, i per tant se li aplica com a qualsevol ciutadà presumpció d'innocència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor