Sàmper assegura que Trapero li ha demanat «fugir del focus mediàtic»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que el major dels Mossos Josep Lluís Trapero està "molt motivat" i que l'únic que li ha demanat és "estar fora del focus mediàtic ". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reconegut que el major té un caràcter "diferent" després del procés judicial, però ha assegurat que té ganes, com ell, de tirar endavant una nova etapa que permeti "restituir" la figura del cos i dels agents.Sàmper ha afirmat que no han parlat de quina ha de ser l'estructura organitzativa de la cúpula dels Mossos, que començaran a parlar-ne dilluns i que Trapero té "llibertat" per escollir el seu equip. Ha esperat també que a partir d'ara als caps no els passi com als consellers, "que es trituren"."Ve amb intenció de treballar de policia i de fugir d'aquest mediatisme dels Mossos", ha manifestat Sàmper. El conseller ha insistit també que "no hi ha cap destitució" en relació amb el fins ara comissari en cap Eduard Sallent, sinó que el que es produeix és una restitució per una "conseqüència del 155" del govern espanyol. Sàmper ha tornat a agrair a Sallent la seva tasca i diu que s'han donat de marge uns dies per "trobar una sortida a l'alçada de la seva feina".Ha afegit que si torna l'ex comissari en cap Ferran López estarà "encantat" i ha recordat que va tenir un paper "difícil" i va "col·laborar" perquè la policia catalana no fos comandada pels cossos espanyols.El conseller ha explicat que encara no han pogut mantenir una reunió extensa sobre els temes que hi ha sobre la taula, tot i que en la darrera sí que van poder comentar algunes coses. Entre elles les suposades suplantacions d'identitats per aconseguir informació de l'esquerra independentista, tema sobre el qual ha assegurat que va encarregar a Sallent que s'iniciés una investigació interna i que si hi havia sospites que pogués ser així es portés a la fiscalia.

