VÍDEO Yuyee, l'exdona de Frank Cuesta, surt de la presó de Tailàndia

Yuyee, l'exdona del conegut presentador Frank Cuesta (també conegut com a "Frank de la Jungla") ha sortit de la presó de Tailàndia aquest dijous. Cuesta, que feia anys que lluitava per l'alliberament de la seva exparella i mare dels seus tres fills, ho ha anunciat en un vídeo. Yuyee havia estat condemnada a 15 anys de la presó per tràfic de cocaïna."Yuyee ha quedat lliure avui. Ja està dormint amb els seus fills", diu l'activista espanyol a la gravació, on també explica que s'ha aconseguit l'alliberament de la seva exparella "a força de ser molt pesats". També ha aprofitat per donar les gràcies a totes les persones que l'han ajudat tot aquest temps.De fet, Cuesta assegura que Yuyee està "eufòrica" després d'haver estat tancada sis anys i mig a una presó tailandesa. "Les presons a Tailàndia no són com les d'Europa o les d'altres llocs", explica el presentador que assegura que han passat "moltes coses", però que "les hem pogut superar".L'exmodel Yuyee va ser detinguda el mes de novembre del 2012 a l'aeroport de Don Mueang, al nord de Bangkok, després de tornar d'un viatge a Vietnam. Entre les seves pertinences les autoritats li van requisar 212 mil·ligrams de cocaïna, segons la investigació judicial, i ella va al·legar que era per consum propi. Malgrat això, va acabar sent condemnada el 2014 a 15 anys de presó.

