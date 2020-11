Oriol Mitjà retreu un cas de Covid-19 a Jacobo Mendioroz... i Jaume Padrós li para els peus públicament

La medicina basada en la evidencia és precisamente rehuir de casos anecdóticos y usar técnicas estadísticas en miles de observaciones para tomar la mejor decisión.@JacoboMendioroz, venga, no frenes más los Antígenos en Catalunya🙏🙏con lo bien que lo están haciendo tus paisanos — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 12, 2020

Perdón? Yo no estoy frenando nada de nada. Hemos promovido el uso de tests antigenicos en positivos, en contactos cuando hay alta incidencia y en cribajes de población expuesta... y seguimos. — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) November 12, 2020

Oriol, no entraré en el fons perquè no sóc expert ni me'n considero. Les discrepàncies i els debats poden ser enriquidors, i ens han d'ajudar a avançar, però les formes també són nuclears. I la ubicació de les discussions també. Ningú ha tingut ni té la bola de vidre — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) November 12, 2020

Forta discussió pública entre tres persones destacades d'analitzar, gestionar i combatre la pandèmia de coronavirus a Catalunya. L'infectòleg Oriol Mitjà ha recriminat un exemple compartit pel coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, on s'exposava un jove anglès que havia donat negatiu en una prova PCR però realment estava infectat pel coronavirus.Mendioroz ha volgut respondre a Mitjà amb diverses piulades més, assegurant que ell "no està frenant res de res, al contrari" i que els models que presenta l'infectòleg no poden aplicar-se moltes vegades a la vida real. En tot aquest context, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, s'ha afegit a la discussió per "apel·lar a aquesta mena de discussions a través de les xarxes".Mitjà ha respost Padrós amb contundència, criticant també la falta de recursos per a controlar el coronavirus, identificar-lo en el territori català i a més, tenir rastrejadors suficients per a portar-ho a terme. Padrós ha insistit que les xarxes "no són l'espai indicat per tenir aquesta mena de debats ni converses", ja que poden portar, segons explica, a una confusió del públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor