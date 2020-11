Les eleccions del Barça seran el 24 de gener

A més a més, la ràdio privada informa que el Barça ha demanat una reunió amb el Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport per parlar dels protocols de seguretat a seguir per a poder celebrar les eleccions amb garanties. Segons expliquen, la trobada està prevista per la pròxima setmana.Hi haurà ampliació.